To je najbolj črn scenarij: Putin napade bazo v Nemčiji, Nato se mora odzvati ...

Ruska agresija na Ukrajino je vstopila v obdobje pozicijske vojne brez večjih sprememb, saj agresor nima dovolj moči za obsežnejšo ofenzivno operacijo.

Branilci medtem poskušajo izčrpati napadalne sile s pripravo novih enot in uvedbo novega orožja. Vojaški strokovnjak Robert Barić je v Globusu dejal, da bi lahko bilo to poletje trenutek velikega ukrajinskega napada, s centralnim udarom proti Zaporoški oblasti, da bi prekinili povezavo iz Rusije na Krim.

Bitka za Bahmut, katere vojaški pomen ne predstavlja morebitne prelomnice, pa se je tako spremenila v mitologijo, racionalno razmišljanje pa ne velja več: Rusija mora mesto osvojiti, Ukrajina pa storiti vse, da ji to uspe čim težje.

Vojaški analitiki opozarjajo, da se sedanjemu poveljniku ruskih sil Valeriju Gerasimovu izteka trimesečni rok, v katerem mora doseči uspeh.

In kako to doseči? Najpreprostejši odgovor je zaostrovanje konflikta, kar bi lahko delovalo povezovalno na notranjepolitični ravni v Rusiji in pomenilo dokončno potrditev, da je Rusija v vojni z Natom.

Najpogosteje se omenjajo trije scenariji morebitnega stopnjevanja ruske agresije na Ukrajino: Ukrajinci napadejo rusko ozemlje z orožjem, ki so ga prejeli od Zahoda, Moskva nato v odgovor napade lokacije, skozi katere poteka zahodna vojaška pomoč Ukrajini, medtem ko se vmeša še Peking s pošiljanjem orožja v Moskvo.

Morebitna sprememba doktrine Rusije in Nata

Pomemben del kitajske uganke je možnost, da bi lahko dobavo orožja Rusiji uporabili kot preizkus pred invazijo na Tajvan.

Chase Blazek iz STRATFORJA (ameriško geopolitično svetovalno podjetje), tako pravi, da bi se Ljudska republika Kitajska aktivno vključila v poskus spreminjanja meja v Evropi, kar bi imelo daljnosežne posledice za odnose med Pekingom in večino evropskih držav. Če bo kitajsko orožje prineslo premoč Rusiji in postavilo pod vprašaj obrambo Ukrajine, ni izključeno, da bodo ZDA sklenile, da je čas za udarec po napadalnih silah.

Prejšnja doktrina Rusije in Nata je bila preprosta in razumljiva: vsekakor se izogniti širjenju vojne prek meja Ukrajine. Z morebitno spremembo in zaostrovanjem pa Rusija lahko napade transportne poti, po katerih pride orožje do Ukrajine, ali celo napade oporišče Ramstein v Nemčiji, je ocenil RAND, ameriški možganski trust za globalno politiko.