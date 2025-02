To je morilec, ki je v torek ubil 10 ljudi: »Proti koncu osnovne šole je nehal govoriti«

Rickard Andersson (35) je osumljen, da je izvedel najbolj smrtonosno množično streljanje v zgodovini države, ko je bilo ubitih 10 ljudi v izobraževalnem centru za odrasle v mestu Örebro.

Pred napadom ga ni bilo na policijskem radarju, pri motivu pa je policija sprva trdila, da ni bil ideološki. Kasneje so svojo izjavo preoblikovali: »Nadaljujemo intenzivno preiskavo zaradi razumevanja okoliščin storilca in ugotavljamo, ali so bili še drugi udeleženci. O motivu streljanja se bomo izjasnili naknadno.«

Za zdaj je gotovo, da gre za osumljenca torkovega napada, v katerem je ubil deset ljudi, nato pa si je vzel življenje. »Kar se je zgodilo, je nepredstavljivo in grozno. Ne morem razumeti, zakaj je s seboj vzel deset ljudi,« je dejal Anderssonov bližnji sorodnik. Policija upa, da bo odgovore našla v njegovem stanovanju, med drugim z analizo računalnikov in mobilnih telefonov.

Kdo je švedski množični morilec?

Rickard Andersson se je rodil kot Jonas Simon, a je pred nekaj leti spremenil ime. Odraščal je v Örebru in obiskoval osnovno šolo Navet v južnem delu mesta. Že v osnovni šoli je njegovo vedenje skrbelo okolico.

»Proti koncu osnovne šole je nehal govoriti. Bil je popolnoma nekomunikativen. Šolo je pustil po sedmem razredu. Vedno je nosil kapuco in si leta in leta z roko pokrival usta,« je povedal eden od njegovih nekdanjih sošolcev. Oseba, ki se ga spominja iz tistega obdobja, ga opisuje kot izjemno čudnega in priznava, da se ga je celo malo bala, saj je vedno skrival obraz. Nazadnje so ga videli na njegov 35. rojstni dan, ko je bil prijazen, a tih. »Jedel je svojo hrano, a je bil večinoma tiho.« Med zadnjim božičem ni preživel časa s svojo družino. »Psihično ni bil dobro,« je za švedski Expressen povedal sorodnik.