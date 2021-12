To je kongresnik z družino: vsi oboroženi pred božičnim drevescem

Ameriški republikanski kongresnik Thomas Massie iz zvezne države Kentucky se je znašel pod plazom kritik, potem ko je le nekaj dni po smrtonosnem strelskem pohodu na šoli v Michiganu objavil božično fotografijo, na kateri njegova družina pozira z avtomatskimi puškami, poroča britanski BBC.

Nekaj dni po streljanju na šoli v Michiganu

Fotografija je bila objavljena le nekaj dni po streljanju na šoli v Michiganu, v katerem so umrli štirje najstniki, sedem ljudi pa je bilo ranjenih. Učenec (15) je strelski pohod izvedel domnevno z očetovo pištolo.

Fotografijo, ki jo je objavil Massie, so zato na twitterju obsodili številne družine, ki so bile v preteklosti prizadete zaradi nasilja z orožjem, in nekaj predstavnikov obeh največjih političnih strank v ZDA.

Med njimi so bili tudi predstavniki republikanske stranke, denimo Adam Kinzinger, republikanski kongresnik iz Illinoisa, in Anthony Scaramucci, ki je bil kratek čas komunikacijski direktor Bele hiše pod nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom.

Po plazu kritik se je Massie odzval in se zapletel v neposredno komunikacijo z več uporabniki twitterja, ki so mu očitali, da je popolnoma brez občutka. A kljub kritikam je več uglednih imen iz ameriških konservativnih krogov kongresniku tudi stopilo v bran.

Massie je bil za kongresnega predstavnika Kentuckyja prvič izvoljen leta 2012 in je tesno povezan z desno usmerjenim libertarnim krilom republikanske stranke ter je odločen zagovornik drugega amandmaja ameriške ustave, ki omogoča pravico do posedovanja in nošenja orožja. Massie je vedno odločno nasprotoval vsem pobudam za nadzor orožja, v intervjujih pa je večkrat dejal, da omejitve ne bodo preprečile množičnih pobojev v šolah.

Po podatkih arhiva Gun Violence Archive je sicer samo v letu 2020 zaradi nasilja z orožjem umrlo skoraj 20.000 Američanov, kar je največ v enem letu v zadnjih dveh desetletjih, še poroča BBC.