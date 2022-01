To je jasnovidka Sandra povedala o pogrešanem Mateju Perišu

Jasnovidka Sandra Skender iz Zagreba trdi, da se je oglasila na hrvaški policiji in ponudila svojo pomoč pri iskanju Splitčana Mateja Periša (27), ki je konec decembra izginil v Beogradu. Sandra, ki se je iz Avstralije vrnila na Hrvaško, je na facebooku v angleščini zapisala, da je živ, da je v nekem starem tunelu in da vidi še veliko podrobnosti. »Že od malih nog sem zmožna videti ljudi od daleč. S policisti v Avstraliji sem sodelovala pri iskanju pogrešanih oseb. Opisala sem jim, kaj vidim, oni pa so mi pokazali zemljevid. S skupnimi močmi smo potem prišli do pogrešane osebe. Skupaj smo našli štiri osebe,« je zapisala Sandra.

»Vse od trenutka, ko se je Matej izgubil, vidim veliko podrobnosti. Da bi ga našli, so pomembne te podrobnosti: bežal je in se skrival, kar so pozneje potrdile tudi nadzorne kamere. Vidim, da se je spustil po stopnicah in vstopil v velik tunel. Po tunelu je tekel. Kot vidim, si je poškodoval nogo. Zavil je desno v neki stari tunel. Vidim, da je zelo star, v bližini pa je kanalizacija. Mateja vidim živega, a ni v dobrem zdravstvenem stanju.«

Po pisanju Kurirja ni jasno, ali je policija sprejela Sandrino pomoč, a dejstvo je, da je pozneje izbrisala svojo objavo na facebooku. Medtem iskanje Mateja v Beogradu poteka že 10. dan, a zaman. Forenzik Časlav Ristič pravi: »Mi se zdaj ukvarjamo s posledico, problem je v tem, zakaj je on sploh stekel iz restavracije, in to njegovi prijatelji vedo. Minilo je preveč časa, da so njegovo izginotje prijavili policiji. To je za forenzike ogromna časovna luknja, v kateri se je izgubilo preveč sledi. Morda je šel po stopnicah, se ni dotikal ograje, morda je padel čez ograjo. In kakšne sledi lahko pri tem ostanejo? Samo če se je za kaj prijel ali pa mu je padel kakšen kos oblačila. Vprašanje pa je, ali je sploh šel v vodo, ker nadzorne kamere tega niso posnele.«