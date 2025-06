To je izpoved Nine (15): »Najtežje ni, ko te starši zapustijo, ampak kar se zgodi potem«

»Moje ime je Nina. Stara sem 15 let. Živim v domu za zanemarjene otroke,«. Tak je začetek izpovedi najstnice, objavljena na TikToku, ki močno odmeva.

Besede, ki se ne berejo zlahka

To so besede, ki se ne berejo zlahka. Ker niso le besede, pač pa življenje. »Sovražim to ime. Ne zato, ker ni res, ampak zato, ker zveni hladno. Kot da bi bila predmet, ki ga je nekdo pozabil, ne oseba, ki si želi biti samo ljubljena. Tega ne pišem zato, da bi se vam smilila. Pišem, ker imam v sebi preveč ujetih stvari in nimam nikogar, ki bi mu lahko povedala. Ljudje mislijo, da je najtežje, ko te starši zapustijo. Resnica pa je, da je najtežje tisto, kar pride potem. Ko mine vsak rojstni dan, ne da bi te kdo vprašal po tebi. Ko vidiš druga dekleta, ki se pritožujejo nad svojimi mamami, ker jim niso pustile ven, in bi dala vse, da bi imela nekoga, ki te brani in te čaka. Ko se pretvarjaš, da si močna, saj šibkost tukaj ne mine,« je dekle zapisalo na profilu »pandica.i.knjige«.

»Imam sanje. Imam srce. In čakam. Morda nekega dne ... sem lahko nekomu vse«

»Včasih se sprašujem, ali je to moja krivda. Sem bila preveč? Ali premalo? Včasih se smejimo. Pod odejo gledamo filme, se pogovarjamo do pozno. Teta Marija ve, kdaj sem slaba, zato me ne sprašuje - samo prinese mi vroč kakav. Ampak nič od tega ne traja. Ker vsi vemo, da nisi tukaj, ker bi si želel biti. To je zato, ker te nihče ni izbral. Sanjam ... o običajnih stvareh. Da me nekdo kliče 'draga', da imam svojo omarico na hodniku, da me nekdo objame brez razloga. In da se končno počutim kot doma in ne kot gostja v svojem življenju. Jaz sem Nina. Imam sanje. Imam srce. In čakam. Morda nekega dne ... sem lahko nekomu vse,« je še zapisala Nina.

