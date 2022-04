To je edino mesto v Evropi, ki se lahko pohvali s slanimi jezeri in slapovi

Tuzla je tretje največje mesto Bosne in Hercegovine, ki je zraslo na zrnu soli, potem ko ga je za seboj pustilo staro Panonsko morje, ki se je pred več kot desetimi milijoni let umaknilo z območja. Pravzaprav je edino mesto v Evropi, ki ima slana jezera, in edino mesto na svetu, katerega slana jezera in plaže se nahajajo v samem središču.

Preberite več na Onaplus.si.