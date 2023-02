To je edina ženska, ki je maršalu Titu rekla ne: ponižala ga je s preprostim stavkom

Maršal Josip Broz Tito je bil vedno obkrožen z lepimi in privlačnimi ženskami. Veljal je za velikega zapeljivca, ki ga prav nič ni moglo ustaviti – niti prstan na roki. Vendar pa naj bi v svojem življenju le naletel na žensko, ki ga je postavila na svoje mesto. To je bila v Mariboru rojena slovensko-hrvaška ekonomistka in partijska delavka nemškega rodu Herta Haas.

Josipa Broza je Herta srečala leta 1937 v Parizu, mestu, ki je bilo naborno središče španskih prostovoljcev in postaja na poti v Moskvo, prestolnico Kominterne. Trajalo je dve leti, da je ljubezen med njima vzplamtela. Leta 1939 sta se tako v Carigradu poročila, nato pa nastanila v Zagrebu. Živela sta v najeti hiši pod lažnima imenoma Marija Šarić in inženir Slavko Babić.

Njuna zveza je trajala le do leta 1941 in začetka druge svetovne vojne v Jugoslaviji. Maja je Tito po nalogu odpotoval v Beograd, kjer je spoznal svojo novo ljubezen – partijsko kurirko Davorjanko Paunović Zdenko. Haasova je v visoki nosečnosti ostala sama, nekaj dni po Titovem odhodu pa je rodila sina Mišo.

Herta Haas v Jajcu leta 1943. FOTO: Wikipedija

Tito in Herta sta se znova srečala leta 1943 v Jajcu, kamor je prišla z Ivom Lolo Ribarjem na drugo sejo Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. Takrat sta se srečali tudi Herta in Davorjanka. »Draga moja, v tej hiši ni prostora za dve ženski,« naj bi rekla Dvorjanka. Po pričevanju partijskih tovarišev, prisotnih na sestanku, je bila Herta zaradi tega tako besna, da je poiskala Tita v štabu in ga pred vsemi vprašala: »Kdo je ta ženska? Ali nisem jaz tvoja žena?« Titu je bilo vidno neprijetno, komaj je spregovoril: »No, poskusita se dogovoriti.« A Herta se ni imela namena dogovarjati. Še isti dan je pustila vse in se vrnila v Slovenijo. To je bil njen dokončni razhod s Titom.

Tito pa je očitno ni mogel pozabiti. Dolgo se je govorilo, da je maršal po smrti Davorjanke leta 1946 pisal Herti in jo rotil, naj se vrne. Titovo pismo naj bi obsegalo kar 16 strani. Herta je odgovorila v dveh stavkih. »Dragi moj, Herta Haas doživi ponižanje moškega samo enkrat. Jaz ne padem dvakrat na kolena pred istim moškim,« naj bi zapisala.

Herta se je kasneje poročila in rodila dve hčerki. Po drugi svetovni vojni je delala na hrvaškem ministrstvu za industrijo in rudarstvo ter kot sekretarka v Zveznem izvršnem svetu. Tita naj bi po tem videla le še enkrat – leta 1946 v njegovem kabinetu, ko je imel ob sebi že novo žensko – Jovanko Broz.