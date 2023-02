To je Brazilec, ki pred dnevi proslavil že 122. rojstni dan (FOTO)

Najstarejša na svetu je uradno Maria Branyas, Španka bo marca upihnila že 116. svečko. A kot kaže, ji bo Andrelino Vieira da Silva iz Brazilije dal vetra: pred dnevi naj bi namreč proslavil že 122. rojstni dan in je tako z naskokom najstarejši zemljan.

Ne želi si certifikata

Toda krona bo morda vendarle ostala v Španiji, kajti Andrelinu ni do slave in certifikatov, zato njegova družina tudi ni povabila Guinnessovih ocenjevalcev na uraden pregled razpoložljive dokumentacije. Možakar, ki ima sedem otrok, trinajst vnukov, šestnajst pravnukov in tudi prapravnuka, naj bi se rodil leta 1901 in vse življenje živi v mestu Aparecida de Goiania; na prostrani družinski parceli so tri hiše, eno od njih zaseda on sam, v drugi živi ena od hčera s svojim možem, v tretji pa vnukinja s svojo družino.

Osebna izkaznica dokazuje osupljivo starost, uradne potrditve rekorda ne želi.

Letošnjega rojstnega dne Andrelino ni praznoval zaradi prezasedenosti drugih družinskih članov, lani pa je bilo bolj veselo, pa čeprav so mnogi domači takrat obolevali za covidom-19, tudi on sam, pojasnjuje. Odnesel jo je z blagimi simptomi, po nekaj dneh počitka je bilo kot nov, se pohvali Andrelino, ki je sicer odličnega zdravja in še vedno samostojen na nogah. Še več, rad tudi zapleše, vnukinja Janaina pa ga pohvali, da si sam tudi kaj skuha, rad potuje in celo zaide v bližnji lokal, kjer spije kozarček v dobri družbi.

1901. naj bi se rodil Andrelino.

Tudi sicer je v svoji okolici izjemno priljubljen, občasno pa ga na ulici prepoznajo popolni tujci in se želijo z njim fotografirati ali ga prosijo za avtogram. Andrelino se rad pošali, da je strah in trepet za pokojninsko blagajno, saj jo izčrpava že toliko let, a ob lanskem rojstnem dnevu ga je obiskal celo brazilski minister za delo, družino in socialne zadeve ter mu zagotovil, da ni nikakršno breme, ampak blagoslov za svoj narod.