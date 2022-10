To je Branka, ki so jo v otroštvu ugrabili, rešil jo je policist: Vse življenje me je preganjalo

Pred dnevi se je prek hrvaških medijev oglasil policist Mile Domazet, ki je javnost pozval, naj mu pomaga najti osebo, ki jo je leta 1988 rešil v Makarski, potem ko so mladi cvetličarki pred trgovino v Splitu ugrabili novorojenčka. V le nekaj urah od objave v medijih je upokojeni policist povedal, da so dekle našli. Gre za 34-letno Branko T., s katero se bosta v kratkem srečala.

Branka je za Index spregovorila, da je te dni v šoku brala članke v medijih o podrobnostih ugrabitve dojenčka in v tem prepoznala svojo zgodbo.

»Mileta sem našla na facebooku, se mu oglasila in v kratkem me je poklical. Oba sva začela jokati,« je dejala Branka. Kot pravi, je ugrabitev na več ravneh zaznamovala njeno otroštvo. Za ugrabitev je izvedela od svojih staršev, oba pa sta umrla mlada.

Kot je povedala za Index, so ji v otroštvu znani in neznani ljudje govorili, da je bila ugrabljena. Najpogosteje so ji to govorili, ko je obiskovala mamo, ki je v Splitu delala kot aranžerka cvetja. »Imela sem zelo travmatično otroštvo. Ljudje so me ustavljali in mi govorili: 'Veš, da si bila ugrabljena?' Vse življenje me je to preganjalo. Zakaj ravno jaz? Zakaj se je to zgodilo meni? Tako mi je namenilo življenje, da se mi dogajajo čudne in slabe stvari.«

Pravi, da starša o ugrabitvi nista rada govorila, zato je postala to travma celotne družine. Poleg tega pa sta umrla zelo mlada: oče star 50 zaradi levkemije, mama 48 zaradi raka maternice.

Ugrabiteljica je bila znanka mame

Branka ne ve, koliko časa je trajala agonija ugrabitve. »Ženska je bila znanka moja mame. Starša sta mi povedala, da je trajalo nekaj dni, vendar ne vem točno. Povedali so mi tudi, da je ugrabiteljica že izdelala dokumente na moje ime in da je bilo to dobro organizirano,« je pojasnila.

»A policist, ki me je našel, mi je povedal podrobnosti, ki jih nisem poznala in za katere sem slišala šele včeraj. Zelo me je pretreslo. Oseba, ki me je ugrabila in me je previjala na neki mizi, je bila v hudem duševnem stanju. V strahu, da jo bo partner zapustil, je morala prinesti nekega otroka,« je povedala Branka.

Policist Mile je Branki povedal, da je žensko vprašal, kako je otroku ime, in odgovorila je, da je Adam. »Ko je videl, da je otrok deklica in ne deček, jo je vprašal, kako ji je ime Adam, če je deklica. Nato mu je rekla, da mi je ime Adama in da jo je slabo slišal. V instinktu je reagiral in nato so jo prijeli. Ni vedel, kako naj to izvedejo, pa je rekel, da ga je žalila, zato so jo lahko peljali na policijsko postajo. Tam se je pozneje zlomila in vse priznala,« je pojasnila.

Branka tudi danes živi v Splitu in je mama dveh otrok. »Vse je v redu, nič me ne boli. Živim in trudim se,« je povedala za Index.