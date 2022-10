Od udara strele jim je skoraj odpovedalo srce (VIDEO)

Naravne sile je vedno fascinantno opazovati, vendar običajno nevihte ni dobro snemati na prostem ali preblizu okna. To so ugotovili tudi avtorji posnetkov, potem ko so jih udari strele dodobra prestrašili. V objektiv jim je uspelo ujeti trenutke, ob katerih se jim je skoraj ustavilo srce. Neverjetne posnetke strele, ki so udarile nedaleč od mesta, kjer so snemali, si lahko ogledate spodaj.