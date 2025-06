Odzivi na spektakularno ukrajinsko operacijo z imenom »Pajkova mreža«, v kateri naj bi bilo uničenih kar 41 ruskih letal, ne pojenjajo. V bazah po vsej Rusiji so uničili predvsem ruske strateške bombnike, sposobne nositi jedrsko orožje, tarča napadov pa so bila tudi letala Beriev A-50, ključna vohunska in izvidniška radarska letala za zgodnje opozarjanje, odkrivanje, nadzor, nadzor in koordinacijo zračnih operacij.

Operacija »Pajkova mreža« načrtovana eno leto

Po trditvah Kijeva je bilo v operaciji ukrajinske varnostno-obveščevalne službe, ki je bila, kot je razkril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, načrtovana natanko eno leto, šest mesecev in devet dni, uničenih kar 34 odstotkov flote strateških ruskih bombnikov.

Rusija je kasneje potrdila, da je med napadom ukrajinskih dronov zagorelo več njenih vojaških letal. Kot so še sporočili v Moskvi, so pridržali več osumljencev. Zelenski je ob tem pozdravil »brilijantne« rezultate napada z droni na ruske vojaške tarče. Po njegovih besedah je šlo za ukrajinsko operacijo največjim dosegom v več kot treh letih od ruskega napada na državo in da so agentje, ki so napade z droni pripravljali, pravočasno zapustili rusko ozemlje.

Odkrito krivijo rusko vodstvo za neuspeh

Nekateri ruski uradniki in vojaški blogerji, kot običajno, ko gre za napade ukrajinskih brezpilotnih letal znotraj Rusije, odkrito krivijo rusko vodstvo za neuspeh pri obrambi ruske vojaške infrastrukture. Poslanec državne dume in nekdanji namestnik poveljnika Južnega vojaškega okrožja, upokojeni generalpodpolkovnik Andrej Guruljov – ki je prej kritiziral rusko obrambno ministrstvo, Duma pa je nato glasovala za njegovo razrešitev s sedeža v obrambnem odboru – je ruske obveščevalne službe okrivil, da ne varujejo dovolj letalskih oporišč in da tovornjakom dovoljujejo premikanje v bližini ciljev.

Pozivi k jedrskemu odzivu

Moskovski Komsomolec je ob tem izpostavil trditve ruskega politologa Sergeja Markova, da ukrajinski napadi na letalske baze v Rusiji predstavljajo podlago za uporabo jedrskega orožja v skladu z rusko jedrsko doktrino, ker so napadi usmerjeni na ruski strateški jedrski potencial. Mnogi vojaški blogerji podajajo podobne trditve o ruski jedrski doktrini in Kremelj posebej pozivajo k uporabi jedrskega orožja proti Ukrajini kot odgovor na napade.