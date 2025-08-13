To je avto, ne telefon: »Pretirana uporaba zaslonov na dotik je problem celotne panoge«

Tema o avtomobilih in digitalizaciji je lahko zelo široka. Lahko govorimo o delovanju avtomobilskih podjetij in digitalizaciji poslovnih in proizvodnih procesov na vseh ravneh ali pa o avtomobilih in programski opremi zanje.

Če se vse doslej omenjeno sliši dokaj dobro, pa tega ne moremo reči za digitalizacijo v smislu voznikovega upravljanja avtomobila. Ta je v zadnjih letih močno presegla meje sprejemljivega in je bila vsaj v Evropi že deležna uradnih kritik.

Težko je res natančno reči, kdaj se je začela digitalizacija notranjosti avtomobilov. Vsekakor je prisotna v vsaj dveh modelskih generacijah in je postopoma postajala čedalje bolj izrazita. Z upravljanjem zaslonov na dotik je šla, denimo, do skrajnosti Tesla, najmočneje jo je pri tem posnemal Volvo, deloma tudi skupina Volkswagen, pa še marsikdo.

Le redki proizvajalci so stikala in kolesca ohranjali za vsaj nekatere najpogosteje uporabljane funkcije, kot sta avdio- in klimatska naprava. Na primer Škoda, Hyundai, Honda ... Pri slednji so se tako odločili zato, ker so njihovi uporabniki praviloma nekoliko starejši. Proizvajalci, ki so krepili digitalizacijo armaturne plošče, so marketinško izpostavljali možnost tisočerih funkcij in osebnih nastavitev, nikoli pa niso poudarili, da so ti barviti zasloni predvsem cenejši za proizvodnjo, kot so analogni merilniki in gumbi.

Pretirana uporaba zaslonov na dotik

Direktor strateškega razvoja varnostnega konzorcija Euro NCAP Matthew Avery opozarja na nevarnosti velikih zaslonov v avtomobilih. FOTO: Euro NCAP

Na to temo se je že pred časom kritično oglasil direktor strateškega razvoja varnostnega konzorcija Euro NCAP Matthew Avery. »Pretirana uporaba zaslonov na dotik je problem celotne panoge, saj skoraj vsak proizvajalec vozil ključne kontrolne funkcije seli na sredinske zaslone na dotik, zaradi česar morajo vozniki odmakniti pogled s ceste, s tem pa se povečuje tveganje za nesrečo zaradi motenj,« je povedal za Times.

Sicer pri Euro NCAP uradno še niso zapisali, da bodo v svojih preizkusih odslej kritični tudi do tega. Pričakuje se, da bodo morali po uveljavitvi novih smernic za testiranje, ki naj bi začele veljati leta 2026, avtomobili za najvišjo varnostno oceno imeti gumbe, stikala za varnostne utripalke, smernike, brisalce vetrobranskega stekla, za klice v sili in trobljo.

Kitajci ljubijo zaslone Na Kitajskem smo bolj kot drugje lahko priča eksploziji tehnologije zaslonov na dotik v avtomobilih. Kot piše Motor1, na razstavi v Šanghaju ni manjkalo vozil vseh vrst, katerih notranjost je usmerjena k zaslonom, od koncepta ameriške znamke Buick z »lebdečimi« zasloni do športne limuzine Honda s kar šestimi zasloni. Serijski avtomobili znamk, kot sta BYD in Chery, sledijo Tesli in večino funkcij prenašajo na sredinski zaslon. Kitajski proizvajalci avtomobilov menda na to temo niso imeli niti približno toliko negativnih povratnih informacij kot tisti v ZDA in Evropi.

Varnostne smernice Euro NCAP niso zakonsko obvezne, vendar proizvajalci avtomobilov ocene tega evropskega konzorcija večinoma jemljejo precej resno, vsaj za tiste avtomobile, ki niso ravno poceni. Zanje je visoka ocena pomembna že z marketinškega vidika. Seveda je možno, da kakšna (zakonska) zapoved ali prepoved pride tudi iz Evropske unije, a vsaj za zdaj o tem ni bilo nič slišati.

Sicer je prvi mož BMW Oliver Zipse že leta 2023 na sejmu zabavne elektronike CES v Las Vegasu v pogovoru za Automotive News Europe izjavil, da je »popolnoma prepričan, da bodo veliki zasloni postali stvar preteklosti, saj so vir motenj,« da čez deset let tega ne bo več, da verjetno zakonodajalec tega bo dovolil. Tudi Volkswagnov aktualni šef oblikovanja Andreas Mindt je za Autocar letos spomladi dejal, da v prihodnosti ne bodo ponovili velike napake in da bodo na njihovih avtomobilih na volanskem obroču odslej gumbi. Gre vendarle za avtomobil, ne za telefon.