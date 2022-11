To je asteroid, ki bi lahko vsakogar na Zemlji naredil za milijarderja: ste pripravljeni na svoj košček?

Nasa je potrdila, da bo naslednje leto začela misijo raziskovanja asteroida, vrednega neverjetnih 10.000 kvadrilijonov evrov – dovolj, da teoretično vsi na Zemlji postanemo milijarderji. Namen misije je raziskati 225 kilometrov širok, z železom, nikljem in zlatom bogat asteroid 16 Psyche, ki kroži okoli Sonca med Marsom in Jupitrom.

Po podatkih Nasinega laboratorija za reaktivne pogone je asteroid edinstven tudi zato, ker naj bi imel »izpostavljeno nikljevo-železno jedro prvih planetov«, kar je eden od gradnikov našega sončnega sistema. Globoko v skalnatih zemeljskih planetih – vključno z Zemljo – naj bi namreč ležala kovinska jedra, vendar pa so ta pod skalnatimi plašči in skorjami planetov, zaradi česar so nedosegljiva. Ker Zemljinega jedra ne moremo videti ali izmeriti neposredno, 16 Psyche ponuja edinstveno okno v zgodovino trkov in akrecij, ki so ustvarile zemeljske planete, pišejo pri Nasi.

Misija je načrtovana za 10. oktober 2023.