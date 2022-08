To je Američanka, ki je razkurila Kitajce: Te poteze so izjemno nevarne (FOTO)

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je danes pristala v Tajvanu. Z obiskom, zaradi katerega so se okrepile napetosti med ZDA in Kitajsko, se je zoperstavila nasprotovanju in grožnjam Pekinga.

Pelosijeva je z letalom Boeing C-40, ki ga upravlja ameriška vojska, priletela na letališče Songshan v Taipeju, ob prihodu pa jo je pozdravil tajvanski zunanji minister Joseph Wu.

Trgali so ameriške zastave. FOTO: Ann Wang Reuters

Kitajska je zaradi obiska zagrozila s povračilnimi ukrepi.

Washington »nenehno izkrivlja, zamegljuje in spodkopava načelo ene Kitajske« ter spodbuja tajvanske separatistične težnje, je sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. »Te poteze so kot igra z ognjem izjemno nevarne,« so dodali v Pekingu.

Po pristanku Pelosijeve v Taipeiju pa je napovedala »usmerjene vojaške ukrepe«. Kaj naj bi to pomenilo, ni jasno.

Ob stopnjevanju napetosti med Washingtonom in Pekingom so kitajski mediji medtem poročali, da so kitajska bojna letala danes preletela Tajvansko ožino.

Kitajska Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja, Združenim državam Amerike pa je Peking znova sporočil, da bodo »nosile odgovornost in plačale ceno za spodkopavanje kitajskih suverenih varnostnih interesov«.

Obisk so nekateri podprli. FOTO: Ann Wang Reuters