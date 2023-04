To je 21-letnik, ki je obtožen posredovanja tajnih dokumentov Pentagona (FOTO)

Jack Teixeira, 21-letni pripadnik letalske nacionalne garde ZDA, je bil danes na sodišču v Bostonu obtožen nepooblaščenega hranjenja in posredovanja zaupnih dokumentov ameriške vlade. Glede krivde se uradno še ni izrekel. Sedaj bo v priporu počakal na zaslišanje prihodnjo sredo, je potrdil tožilec iz Massachusettsa.

Grozi mu do 15 let

Če bo Teixeira spoznan za krivega v obeh točkah obtožnice, mu grozi do 15 let zapora, poročajo ameriški mediji. Za nedovoljeno hranjenje zaupnih dokumentov mu grozi do 10 let, za posredovanje pa največ pet let za rešetkami.

Glede na dokument, ki ga je sodišču posredovala ameriška vlada, je imel kot pripadnik letalske nacionalne garde od leta 2021 dovoljenje za dostop do dokumentov najvišje stopnje tajnosti in »drugih strogo zaupnih informacij«.

Gre za eno najobsežnejših uhajanj podatkov ameriške vlade od leta 2013, ko je Edward Snowden razkril dokumente Agencije za nacionalno varnost.

Aretacija. FOTO: Wcvb-tv Via Reuters

Teixeiro so v četrtek na njegovem domu v podeželskem kraju Dighton z okoli 8000 prebivalci v Massachusettsu prijeli agenti zvezne policije FBI. Identificirali so ga kot vodjo spletne skupine za klepet, v kateri so bili sprva objavljeni zaupni dokumenti Pentagona o vojni v Ukrajini in oboroževanju ukrajinskih sil, Kitajski in Bližnjem vzhodu ter drugih vprašanjih nacionalne varnosti ZDA.

V skupini na aplikaciji Discord, ki je priljubljena v igričarski skupnosti, naj bi bili večinoma najstniki. Z njimi naj bi Teixeira v obdobju več mesecev delil najmanj 50 do več kot 100 tajnih dokumentov Pentagona.

Uradniki obrambnega ministrstva ZDA so za uhajanje dokumentov izvedeli šele, ko so prišli v širšo javnost na drugih platformah in posledično tudi v medije, kar je sprožilo obsežno iskanje krivca.

Jack Douglas Teixeira. FOTO: Margaret Small Reuters