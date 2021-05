To cepivo je dobilo največ Slovencev: znano, kako je učinkovito

Največja študija cepiva proti covidu 19 podjetij ameriškega podjetja Pfizer in nemškega Biontech, ki so jo izvedli v Izraelu, je potrdila, da cepivo nudi več kot 95-odstotno zaščito pred to boleznijo. Je pa učinkovitost precej padla, če so osebe prejele le en odmerek in ne dva, kot priporočajo.



V Sloveniji je s cepivom Pfizer-Biontecha s prvim odmerkom cepljenih 267.135 ljudi, z drugim pa 197.549, kar je precej več kot z drugimi cepivi. Prvi odmerek cepiva Moderne je prejelo 44.133 ljudi, drugega pa 27.606. S cepivom AstraZenece je prvič cepljenih 131.025 prebivalcev Slovenije, z drugim pa 1722. Cepivo Janssna pa je prejelo 184 ljudi, drugega odmerka še nihče.

Hitra kampanja bi končala pandemijo

Avtorji študije, ki so jo osnovali na izraelski nacionalni kampanji cepljenja, so navedli dokaze, da bi lahko pandemijo covida 19 končala hitro cepljenje po vsem svetu. Izrael namreč velja za najuspešnejšo državo v kampanji cepljenja proti covidu 19. Do začetku aprila je skoraj pet milijonov Izraelcev že prejelo dva odmerka cepiva, kar je več kot 70 odstotkov prebivalstva. Ti so bili tudi vključeni v študijo.



V analizi podatkov iz Izraela so strokovnjaki potrdili, da je bilo cepivo zelo učinkovito pri varovanju starejših tudi v času širjenja bolj nalezljive angleške različice nove koronavirusa. V študiji, ki je objavljena v medicinski reviji The Lancet, izpostavljajo, da so imeli cepljeni po dveh odmerkih 95,3-odstotno zaščito pred okužbo z novim koronavirusom. V primeru okužbe sedem dni po drugem odmerku imajo cepljeni 95,7-odstotno zaščito pred smrtjo, po 14 dnevih pa ta zaščita naraste na od 96,5 do 98 odstotkov.

Večja zaščita po drugem odmerku

Zaščita je precej nižja po prvem prejetem odmerku. Zaščita pred okužbo je namreč 57,7-odstotna, pred smrtjo pa 77-odstotna.

»Pomembno je, da študija dokazuje povečano raven imunosti in zaščite po dveh odmerkih cepiva,« je povedal eden od sodelujočih pri raziskavi Jonathan Ball z univerze v Nottinghamu. »Zato je pomembno, da ljudje prejmejo oba odmerka.«



V času študije so v Izraelu imeli več kot 232.000 potrjenih primerov novega koronavirusa, od tega je šlo pri skoraj 95 odstotkih za angleško različico. Ekipa, ki je sodelovala pri raziskavi, pri tem priznava, da niso mogli analizirati južnoafriške različice, saj te v Izraelu niso potrdili.



Tudi prejšnjo največjo študijo cepiva Pfizer-Biontecha so nazadnje opravili v Izraelu. Je pa bila skoraj petkrat manjša, saj so takrat v študijo vključili 1,2 milijona ljudi.

