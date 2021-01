Tla so se tresla z magnitudo 6,2, mrtvih na desetine ljudi

Reševalci med ruševinami iščejo morebitne preživele. FOTO: Basarnas Sulbar Basarnas Sulbar Via Reuters

Indonezijski otok Sulavezi je stresel potres z magnitudo 6,2, v katerem je umrlo najmanj 34 ljudi, poškodovanih pa jih je okoli 600. Žrtve so bile ujete med ruševinami porušenih stavb. Reševalci preživele iščejo tudi v podrti bolnišnici, kjer je bilo na desetine pacientov in osebja.Jutranje tresenje tal je sprožilo paniko med prebivalci, ki se bojijo, da bi popotresni sunki, ki bi bili lahko še močnejši, sprožili cunami. Številni prebivalci so zato sredi noči bežali na višje ležeče predele otoka.Epicenter potresa, ki je tla stresel ob 1.30, je bil približno 35 kilometrov južno od mesta Mamuja, kjer je umrlo najmanj 26 ljudi, a se bojijo, da jih je še več, saj so mnogi še vedno pokopani pod ruševinami. V širši okolici mesta je umrlo še najmanj osem ljudi.Jutranji potres je sledil četrtkovemu z magnitudo 5,9 (temu pa še najmanj 26 popotresnih sunkov). Tresenje tal je v mestu Makasar poškodovalo najmanj 60 stavb, med njimi tudi urad guvernerja province Zahodni Sulavezi. Na območju je zmanjkalo električne energije, poškodovani so številni mostovi in druga prometna infrastruktura. Po besedah predstavnika regionalne vlade nujno potrebujejo šotore, hrano in zdravstvene pripomočke.