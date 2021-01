Prebivalci Novega mesta in Krškega so znova čutili potres. Nekaj minut po 12. uri so se znova močneje stresla tla v bližini Petrinje. Po poročanju 24sata je imel potres magnitudo 4.1 po Richterjevi lestvici.Potres so zaznali tudi na agenciji za okolje. V poročilu piše, da je bil epicenter potresa z magnitudo 3,6 41 kilometrov vzhodno od Karlovca.Šibkejši potresni sunek pa je bil danes zjutraj zaznan tudi tri kilometre južno od Bovca, kjer so seizmologi izmeri, da se je streslo z magnitudo 1,1.