Titovega vnuka bodo iskali s tiralico zaradi smrti prijatelja

Za Edvardom Brozom (70), vnukom nekdanjega jugoslovanskega diktatorja Josipa Broza Tita, naj bi kmalu razpisali Interpolovo tiralico, ker se ni odzval na prestajanje osemmesečne kazni. Ta mu je bila izrečena zaradi povzročitve prometne nesreče, v kateri je leta 1992 umrl njegov prijatelj Gojko Popović, pišejo srbski mediji.



Srbsko pravosodno ministrstvo je od sodišča v Beogradu zahtevalo soglasje za razpis tiralice, piše Mondo. Sodba je 15. aprila letos postala pravnomočna, izvršljiva pa 4. junija. Sodišče je tiralico za Brozom na ozemlju Srbije razpisalo 22. julija, zdaj pa želijo oblasti razpisati še mednarodno tiralico, saj domnevajo, da se nahaja na Hrvaškem. Srbski mediji pišejo, da se postavlja vprašanje, ali lahko Broza, ki ima hrvaško državljanstvo, izročijo Srbiji, ker dogovor o izročitvi med Hrvaško in Srbijo vključuje ekstradicijo samo za zločine s področja organiziranega kriminala in korupcije.

​Umrl je na kraju nesreče

Broz je bil spoznan za krivega in obsojen na osem mesecev zapora, ker je 20. avgusta 1992 v Zemunu povzročil prometno nesrečo, ko je z avtomobilom prehiteval avtobus in še en avtomobil, pri tem pa trčil v tretje vozilo. Popović, ki je bil sopotnik v Brozovem vozilu, je umrl na kraju.



​Med sojenjem, ki je potekalo ob odsotnosti Broza, je bilo povedano, daje bil Titov vnuk v času nesreče pijan, v krvi naj bi imel 2,05 promila alkohola. Po nesreči je pobegnil na Hrvaško, a je bil 21. januarja 2008 aretiran na mejnem prehodu Batrovci, ko je poskušal vstopiti v Srbijo. Konec marca 2008 je na sodišču v Beogradu priznal krivdo in izrazil obžalovanje zaradi smrti Popovića, nato pa je ponovno pobegnil oziroma se ni pojavil na naslednjih narokih. V začetku lanskega leta se je sojenje ponovno začelo, znova ob njegovi odsotnosti.

