Joško Broz razkril, kako bi njegov dedek Tito lahko živel dlje

Predsednik SFRJ in maršal Josip Broz Tito bi še živel nekaj let, če bi takrat pristal na to, da mu slovenski zdravniki odrežejo nogo, na kateri se mu je razvila gangrena. Tako trdi njegov vnuk Joška Broz, ki je bil ob Titu vse do maršalove smrti 4. maja 1980 v Ljubljani, piše srbski portal Espreso.

Spomnil se je, da bi s svojim dedkom moral dočakati novo leto v madžarskem mestu Igal, a da so družini nekaj dni prej sporočili, da se je Titovo zdravje nepričakovano poslabšalo in da so ga sprejeli v ljubljanski UKC.

»Nazadnje sva se pogovarjala po njegovi prvi operaciji, kjer se je v vsej svojih mukah spomnil, da mi je obljubil en njegov karabin in pištolo za lov. To mi je na koncu tudi podaril,« je povedal Joška Broz.

Po njegovih besedah ni nič nakazovalo na to, da se Titu bliža konec. »Tukaj je veliko nepojasnjenih pojmov. Prvič, napaka je bila, da je šef njegovega kabineta Berislav Badurina šel k njemu in mu povedal: 'Tovariš Tito, tudi Eisenhower (nekdanji predsednik ZDA, op.a.) je vladal brez noge. Tito mu je odgovoril: 'Na ta svet sem prišel z obema nogama in tudi odšel bom z obema'. Nato se je nadaljevalo s polemiko, ali naj nogo odrežejo ali ne. Če bi mu nogo takoj odrezali, bi Tito živel še najmanj pet let. Težko ga je bilo prepričati v to. Na koncu pa se je izkazalo, da so ga prepozno operirali. Gangrena se je razširila še na ledvice, prišlo je do sepse, nato umetne kome, da so na koncu ugasnili aparate,« je povedal Broz.

Titova želja je bila, da ga družina pokoplje s prstanom na roki. Prstan je pokojnemu Titu dal na roko prav Joško Broz. »To je bil njegov prstan. To je želel. Ta prstan je dobil od Stalina v dar in z njim je pokopan. Pozneje se je pojavila tudi kopija tega prstana, ki so ga prodajali v Zagrebu ... To je še ena pd grdih teorij,« je rekel Broz, ki je bil tisti, ki je Tita iz bolniške postelje prestavil v krsto. Tik pred smrtjo se je Titu premaknila desna obrv, nato je umrl, je še povedal Titov vnuk.