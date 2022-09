Tito jo je užalil, preživela je dva atentata: stvari, ki jih o kraljici zagotovo niste vedeli

V 97. letu starosti nas je zapustila britanska kraljica Elizabeta II. Rodila se je 21. aprila 1926 kot prvi otrok princa Alberta Yorškega in lady Elizabeth Bowes Lyon. Odraščala je z nazivom princesa in Vaša kraljeva visokost. Pri treh letih je bila na prvi strani časopisa The Times, pri rosnih 25 letih pa je prevzela žezlo britanskega imperija, ki mu je vladala 70 zgodovinskih let. Ne preseneča torej, da je njeno dolgo življenje polno zanimivosti in skrivnosti, o katerih le malo vemo. V nadaljevanju vas čaka kar 70 zanimivosti iz življenja britanske monarhinje – 70 zanimivosti za 70 let na prestolu.

1. Kraljica je imela dva rojstna dneva: 21. aprila, ko je bila rojena, in drugo soboto v juniju, ko je praznovala z državljani. Vladarji namreč rojstni dan po tradiciji, ki jo je leta 1748 uvedel kralj Jurij II., praznujejo dvakrat, razen če so rojeni poleti. Novi kralj Karel III. je rojen novembra, zato se bo tradicija nadaljevala.

2. Britanska kraljica je imela kar devet kraljevih prestolov, šest jih je v Buckinghamski palači, dva sta v Westminstrski opatiji in eden v Lordski zbornici.

3. Elizabeta II. je tekoče govorila francosko, jezika se je naučila po zaslugi svojih francoskih in belgijskih guvernant.

4. Zanimivo je, da je svoje prvo elektronsko sporočilo poslala leta 1976 iz vojaške baze. Med drugo svetovno vojno je morala Elizabeta II. z družino zapustiti London in je bila edina ženska iz kraljeve družine, ki se je vojaško usposabljala. Usposobila se je za No 230873 Second Subaltern Elizabeth Windsor (druga nadporočnica) ter bila voznik in mehanik v vojski.

5. Premoženje Elizabete II. leta 2022 je ocenjeno na 370 milijonov funtov (okoli 430 milijonov evrov).

6. Kos zemlje v okrožju Surrey je posvetila nekdanjemu ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju po njegovem atentatu leta 1965.

7. Oktobra 2021 ni želela sprejeti nagrade revije Oldie za starejšo osebnost leta. Razlog? Njen pomočnik je rekel, da njeno veličanstvo verjame, da si star toliko, kot se počutiš.

8. V Papui Novi Gvineji je v lokalnem jeziku pidžin znana kot gospa Quinn, imenujejo jo tudi 'mama, ki pripada veliki družini'.

9. Poleg kraljevskih je imela tudi nazive Lord of Man na otoku Man, vojvodinja Normandije na Kanalskih otokih in vojvodinja Lancastra v vojvodini Lancaster.

10. Bila je lastnica vseh delfinov in kitov v britanskih vodah, kar sega v statut iz leta 1324 in velja še danes.

11. Njena varnost je bila sicer vedno na najvišji ravni, vendar se dogajajo tudi napake. Leta 1981, ko je skozi množico odhajala proti palači, jo je 17-letnik ustrelil z repliko pištole. Obsojen je bil na pet let zapora, od tega je odslužil tri leta.

12. Nekaj ​​mesecev kasneje je na Novi Zelandiji neki drugi najstnik iz petega nadstropja stavbe nameril puško v kraljico, a je zgrešil. Obsojen je bil na tri leta zapora.

13. Med nenavadnimi darili, ki jih je prejela v preteklih letih, so jaguarji in lenivci iz Brazilije ter dva črna bobra iz Kanade. Dobila je tudi ananas, jajca in kozice ... Živali, ki jih je dobila v dar, so pogosto premestili v londonski živalski vrt.

14. Na njeni kroni je 317,4-karatni diamant Cullinan II, srednjeveški safir sv. Edvarda in rubin Črnega princa iz istega obdobja. Kraljičina krona tehta nekaj več kot en kilogram, na njej je 2.868 diamantov, 269 biserov, 17 safirjev in 11 smaragdov. Oblačila, ki jih je nosila ob najbolj slovesnih priložnostih, tehtajo okoli sedem kilogramov.

Krona ni bila lahka. FOTO: Stringer, Reuters

15. Svoj prvi tvit je napisala leta 2014. Kanal na youtubu je bil ustanovljen leta 2007. Leta 2010 sta se pojavila še računa na flickerju in na facebooku.

16. Tony Blair je bil prvi premier, rojen med njeno vladavino, in sicer leta 1953.

17. Na žalost je prišla navzkriž tudi z mediji. Leta 1993 je tožila tabloid The Dream, ki je dva dni pred predvajanjem objavil njeno božično sporočilo, in na sodišču zmagala. Časopis je opravičilo objavil na prvi strani in plačal 200.000 funtov odškodnine, ki je bila posredovana organizaciji Save The Children.

18. V svoji zasebni sobi v Balmoralu je imela blazino z izvezenim napisom Lepo je biti kraljica.

19. Na banketih je rada postregla surovo hrano ali jedi, pri katerih ni bilo nevarnosti, da bi se kdo umazal in osramotil.

Kraljica je sicer vedno zajtrkovala ob 9. uri. Na mizi jo je čakala skleda koruznih kosmičev, suhih marelic in sliv. Njene jedi so pripravljali izključno po tradicionalnih, včasih že stoletja starih dvorskih receptih. Hrane s česnom ji nikoli niso prinesli na mizo. Meso je moralo biti dobro pečeno, še posebej, če je bilo pripravljeno v kosu, nato pa narezano na rezine in postreženo ob krompirju. To je bilo njeno tipično nedeljsko kosilo. Jedla je samo sezonsko hrano.

20. Leta 1993 je prvič plačala dohodnino.

21. Prva nogometna tekma, ki se je je udeležila, je bil finale pokala leta 1953, ko je moštvo Blackpool premagalo ekipo Bolton Wanderers.

22. Čestitala je astronavtom Apolla 11, ko so 21. julija 1969 pristali na Luni. Sporočilo na mikrofilmu je v kovinski škatli hranjeno na Luni.

23. Eden od razlogov, da je nosila barvita oblačila, je bila prepoznavnost v množici.

24. Do lani se je kraljica udeležila vsakega prvega zasedanja parlamenta, razen v letih 1959 in 1963, ko je bila noseča. Nazadnje se je na dolžnost podal njen sin, danes kralj Karel III.

Kraljica Elizabeta II. in princ Charles, danes kralj Karel III., ob odprtju parlamenta leta 2019. FOTO: Toby Melville, Reuters

25. Najstarejša oseba, ki ji je napisala pismo, je bil Kanadčan, ki je bil leta 1984 star 116 let.

26. 9. septembra 2015 je postala najdlje vladajoča monarhinja in presegla rekord kraljice Viktorije.

27. Bila je prvi britanski monarh, ki je obiskal Kitajsko – leta 1986. Elizabeta II. je obiskala 116 držav, imela 97 uradnih potovanj, srečala se je z največjimi državniki pa tudi z zvezdami svetovnega šovbiznisa, od Marilyn Monroe do Angeline Jolie.

28. Maja 2011 je imela zgodovinski obisk na Irskem, prvič po osamosvojitvi države.

29. V božični poslanici leta 2014 je izjavila, da je obiskala prizorišče serije Igra prestolov, kar so ji zavidali milijoni oboževalcev po svetu.

30. Bila je velika oboževalka škotskega tradicionalnega plesa.

31. Kraljica je oboževala valižanske ovčarje – corgije.

32. Ustvarila je svojo pasmo psa – dorgi –, ko se je eden od njenih corgijev paril z jazbečarjem princese Margarete.

33. Kraljica je oboževala konje. Njeni čistokrvni konji so osvojili številne nagrade.

34. Zapisala se je v zgodovino športa, ko je leta 2013 kot prva monarhinja s svojim konjem osvojila zlati pokal Royal Ascot.

Kraljica je oboževala konje. FOTO: Dan Chung, Reuters

35. Kraljica je bila tudi ljubiteljica golobov. Ena od njenih ptic je sodelovala na dirki Pau leta 1990 in osvojila prvo mesto.

36. Imela je svojo valuto, srebrnike, znane kot maundy money, ki jih je vsako leto na veliki četrtek delila starejšim.

37. Denar je nosila s seboj v torbici le, ko je šla ob nedeljah v cerkev. Kraljeva biografinja Sally Bedell Smith je povedala, da je kraljica s seboj vedno nosila skrbno zložen bankovec za pet ali deset funtov – a le zato, da je lahko pustila ustrezen prispevek v cerkvi.

38. Kraljica je igrala samo sebe v skeču ob odprtju olimpijskih iger v Londonu leta 2012.

39. Leta 2013 je prejela častno nagrado bafta za svoj prispevek k filmski industriji s pripombo, da je bila najbolj navdušujoče Bondovo dekle v sicer zelo hudi konkurenci.

40. Leta 2003 je pozirala za prvi in ​​edini hologramski portret.

41. Leta 2004 je v Buckinghamski palači gostila prvi izključno ženski dogodek. Kosila so se udeležile J. K. Rowling, Twiggy, Kate Moss in mnoge druge slavne dame.

42. Postala je prvi kanadski monarh, ki je odprl zasedanje parlamenta v tej državi (1957).

43. Ko je sredi separatističnih teženj leta 1964 obiskala Quebec, so izbruhnili nemiri. Noben član kraljeve družine se tja ni vrnil naslednjih 50 let, vse do obiska princa Williama leta 2011.

44. Na svoj 80. rojstni dan je v Buckinghamsko palačo povabila 2.000 otrok. Praznovala je z najmlajšimi.

Elizabeta ima sicer številne potomce. Njena pravnukinja, princesa Charlotte Elizabeth Diana, nosi njeno ime. Mnogi pravijo, da je deklica zelo podobna svoji prababici.

Mnogi pravijo, da je princesa Charlotte zelo podobna svoji prababici. FOTO: Leon Neal, Pool Reuters

45. Dva dni pred 80. rojstnim dnevom je priredila zabavo za starejše občane, ki so dopolnili 80 let.

46. ​​​​Za svoj zlati jubilej leta 2002 je gostila prvi koncert, ki je potekal v Buckinghamski palači. Zabava je bila ena najbolj gledanih televizijskih oddaj v zgodovini, z več kot 200 milijoni gledalcev po vsem svetu.

47. Videoposnetek s te zabave je bil dan na zlato ploščo in v enem tednu je bilo prodanih 100.000 izvodov.

48. 9. julija 1982 je v njeno spalnico, medtem ko je Elizabeta trdno spala, vdrl Michael Fagan. Sedel je na njeno posteljo. Prebudila se je in rekla: »Si to ti, Filip?« Moški je odgovoril: »Ne, jaz sem, Michael.« Bila je prestrašena in mislila je, da jo bo ubil. Michael jo je zelo nežno pomiril. Rekla je: »Kaj hočeš od mene?« Odgovoril je: »Vse, kar si želim, je poljub.« Vprašala ga je: »Ali veste, kdo sem? Sem kraljica Anglije.« Odgovoril ji je: »Vseeno mi je, kdo si. Sem Michael Fagan iz Irske in tukaj sem zaradi poljuba.« Pregovarjanje naj bi trajalo sedem minut. Končno je Michael izgubil potrpljenje: »Za božjo voljo, ženska, bi me poljubila?« In kraljica mu je odgovorila: »Še hrbta ti ne smem zmasirati.« Obtožnica je bila po izvedenem psihiatričnem pregledu umaknjena.

49. Postala je prvi britanski monarh, ki je nagovoril ameriški kongres po zmagi v zalivski vojni.

50. Ko se je rodil princ Andrew, je postala prva vladarica, ki je imela otroka kasneje kot kraljica Viktorija.

51. Marca 2019 je opustila vožnjo po javnih cestah, čeprav sama nikoli ni potrebovala vozniškega dovoljenja, saj so vsa izdana v njenem imenu.

52. Njen pravnuk, sin vojvodinje in vojvode Cambriškega, zdaj Cornwallskega, princ George, jo je klical Gan-Gan, vzdevek, ki so ga prababice v kraljevi družini dobile že v več generacijah.

53. Leta 2003 je prestala laparoskopsko operacijo obeh kolen.

54. Bila je prva monarhinja po 100 letih, ki se je udeležila sestanka kabineta, ko se je pridružila Davidu Cameronu decembra 2012 ob koncu diamantnega jubileja.

Navihani princ George je svoj prababico klical Gan-Gan.FOTO: Frank Augstein, Pool Reuters

55. V zgodovino se je zapisala tudi leta 1982, ko je sprejela papeža Janeza Pavla II. Prvič po 450 letih je britanski monarh gostil najvišji organ Vatikana.

56. Elizabeta II je bila 40. britanski monarh od Viljema Osvajalca, ki se je povzpel na prestol leta 1066, in šesta ženska na britanskem prestolu.

57. Bila je edini monarh, ki je praznoval diamantno in platinasto obletnico poroke s princem Filipom, ki je umrl aprila 2021.

58. Vsaj osem igralk jo je igralo v serijah in filmih, zadnja je bila Olivia Colman v seriji Krona (The Crown). Ta uprizoritev je pokazala tudi njeno kontroverzno razmerje z britanskim premierjem Winstonom Churchillom, torej indice, da nista bila prijateljsko naravnana drug do drugega.

Igrala jo je tudi Helen Mirren, ki je za njeno upodobite v filmu Kraljica (The Queen, 2006) prejela oskarja.

59. Leta 1993 je Buckinghamsko palačo prvič odprla za turiste. Obiščete jo lahko od 22. julija do 2. oktobra.

60. Čezmorsko turnejo je prekinila le enkrat, in sicer leta 1974, ko je bila v Avstraliji. Razlog prekinitve je bil Edward Heath, ki je razpisal predčasne volitve.

61. Najvišje nadstropje Buckinghamske palače je bilo spremenjeno v njeno garderobo. Vsako jutro ji je stilist prinesel fotografije obleke in vzorce blaga, da je lahko preverila, iz katerega materiala je narejena. Za njen stil je skrbela tudi njena šivilja Angela Kelly, kraljičina najljubša znamka pa je bila Launer.

62. Predana je bila humanitarnemu delu. Redno je donirala skoraj 40 organizacijam za zaščito živali in 90 zdravstvenim organizacijam.

63. Vsako leto je imela božično poslanico Veliki Britaniji in Commonwealthu, leta 1969 pa so namesto nje predvajali dokumentarni film o kraljevi družini.

64. Na mnogih svojih potovanjih je uporabljala svojo jahto Royal Yacht Britannia, ki je prevozila več kot milijon kilometrov.

Kraljevska jahta Britannia. FOTO Mike Hutchings, Reuters

65. Prvič je šla na t. i. kraljevi sprehod z vojvodo Edinburškim v Avstraliji in na Novi Zelandiji leta 1970, s čimer je članom kraljeve družine omogočila srečanje z ljudmi, ki niso uradniki in različni politiki.

66. Kraljica je sledila sodobnim tehnologijam do zadnjega dne. Leta 1997 je odprla uradno spletno stran britanske monarhije.

67. V čast rojstnega dne leta 2018 je kraljica nekdanjo prostitutko Catherine Alice Healy počastila z nazivom častna dama zaradi njenega aktivizma na področju pravic spolnih delavcev.

68. Junija 2020 je nagovorila javnost prek aplikacije zoom. Zaradi koronavirusa je imela virtualna srečanja z družinskimi člani in drugimi.

69. Imela je čudovito polt, saj je svojo kožo vse življenje varovala pred soncem. Ko je bila v tujini in na službenih poteh, je vedno nosila klobuk klobuk ali dežnik, ki jo ščitil pred sončnimi žarki.

70. Elizabeta je leta 1972 obiskala Jugoslavijo, gostil jo je maršal Josip Broz Tito. Ena od anekdot pravi, da je kraljica obiskala tudi kino, ki je bil v kleti dvorca na Dedinju, in da naj bi jo predsednik nekdanje Jugoslavije med projekcijo filma ponižal, saj je sedela v spodnji vrsti, Tito pa nad njo. Posvarili so ga, naj ob morebitnem obisku upošteva protokol. Zabeležena je tudi njena izjava o Titu: »Če je on strojni ključavničar, jaz nisem kraljica Velike Britanije.«

Domnevno najstrožje varovano skrivnost kraljeve družine je pred nekaj leti razkrila biografija The Queen Mother, v kateri avtor pojasnjuje, zakaj so mamo kraljice Elizabete II. vse življenje klicali Cookie, tj. ljubkovalni izraz za kuharico. Razlog: kraljica je bila vnukinja francoskega kuharja.