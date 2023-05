Tito je umrl pred 43 leti. Veste, kaj je bila njegova najljubša jed? (VIDEO)

Na današnji dan pred 43 leti je v Ljubljani umrl Josip Broz Tito. Rodil se je v številni kmečki družini v Kumrovcu. Njegov oče je bil Hrvat, mati pa Slovenka.

Tito je bil jugoslovanski komunistični revolucionar in državnik, opravljal je različne službe in zasedal najvišje položaje od leta 1943 do svoje smrti leta 1980. Med drugo svetovno vojno je bil vodja partizanov, nato pa postal predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije od 14. januarja 1953 do svoje smrti 4. maja 1980.

Jugoslovanski predsednik imel najraje domačo hrano

In Tito je bil znan kot veliki uživač, ki je rad dobro jedel. Med njegovimi najljubšimi jedmi so bili, kot je nekoč razkril njegov kuhar Mića Stojanović, umešana jajca z ocvirki, jelenov zrezek z borovnicami in jagnječji kotleti. No, Titova najljubša jed pa so bili ponos njegovega rojstnega kraja – zagorski štruklji, navaja Index.hr.

Domače vlečeno testo, polnjeno s svežim sirom in jajčnim nadevom, prelito s smetano in zlato zapečeno v pečici – Tito je očitno dobro vedel, kaj je odlična hrana. Recept za Titovo najljubšo jed lahko najdete na tej povezavi.

