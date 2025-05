Tisoče klopov preplavile hišo in dvorišče, ženska v solzah, veterinarji v šoku (FOTO)

Hišo in dvorišče družine iz Vinkovcev je preplavila prava invazija klopov, ki so vdrli tudi v notranjost doma. Obupana vnukinja je na družbenih omrežjih objavila fotografijo vrtnega stola, na katerem je stotine klopov, ob tem pa zapisala: »Ne vemo več, kaj naj storimo. Preplavili so nas. Vstopili so tudi v hišo. Na pomoč!«

Veterinarska služba, ki je posredovala na terenu, je potrdila izjemen obseg težave. »Delam že 16 let, pa česa takega še nisem videla,« je povedala ena od veterinarskih delavk.

Zaradi slabega vremena so sprva lahko špricali le notranjost hiše, vendar se je število klopov kmalu ponovilo. »Obrnili smo stol in pod njim našli vsaj sto klopov,« je povedala lastnica.

»Bojim se, da se tega nikoli ne bomo znebili. Stara sem, bolna, ne morem se sama spoprijeti s tem,« je skozi solze za Dnevnik.hr povedala babica, ki jo je klop ugriznil v obraz. Najhuje jo je odnesel zet, ki je na sebi našel kar sedem klopov.

Veterinarska služba je medtem začela tudi s škropljenjem zunanjosti, a poudarjajo, da bo treba na učinke počakati najmanj teden dni in da bo skoraj gotovo potreben ponoven poseg. »Ne spimo več mirno. Samo želimo nazaj svoj mir in varnost v lastni hiši,« je še dejala Vinkovčanka.