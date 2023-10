Tisoč ptic padlo z neba: »To je vaša najhujša nočna mora«

Skoraj tisoč mrtvih ptic je padlo z neba pred McCormick Place Lakeside centrom v Čikagu. Prizor, ki je marsikateremu mimoidočemu obrnil želodec, se je zgodil po tem, ko se je v okna zaletelo na stotine ptic.

»To je absolutno vaša najhujša nočna mora,« je dejala Christine Sheppard iz ameriške organizacije za varovanje prtic.

Čeprav za Čikago to nič novega, da ptice letijo v okna, je tokrat to bilo v veliko večjem obsegu. Zaradi vremenskih razmer, nizke oblačnosti in ugodnega vetra so območje v četrtek preletele ptice selivke. Ptice so se zaletele v okna velike stavbe, ker so bile luči čez noč prižgane, kar jih je pritegnilo, navajajo ameriški mediji.