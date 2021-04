Tiranozavri so morda lovili v tropih

Tiranozavri morda le niso bili samotarji, kot je veljalo do zdaj in kot redno upodablja tudi filmska industrija, ampak so bili družabna bitja, ki so živela in lovila v tropih, kakor volkovi, pojasnjujejo ameriški paleontologi.



K takšnemu prepričanju jih je pripeljalo množično grobišče v Utahu, v katerem so našli posmrtne ostanke številnih tiranozavrov: naprej so menili, da gre le za naključen skupek fosilov, ki jih je naplavilo z več koncev, a podrobne geokemijske analize so zdaj pokazale, da so plenilci poginili skupaj. Ali so zares živeli in lovili v tropih, bodo ugotavljali še z drugimi študijami in analizami preostalih dveh množičnih grobišč v Severni Ameriki, v kanadski Alberti in Montani v ZDA. Še vedno namreč obstaja možnost, da so tiranozavri živeli vsak zase, združili pa so se morda le v določenih okoliščinah, denimo, ko je primanjkovalo hrane.



Živeli so v obdobju pozne krede, pred približno 67 milijoni let, ko se je doba dinozavrov pravzaprav že približevala koncu. Ameriški paleontologi so nedavno postregli še z zanimivim izračunom: ugotovili so, da je v obdobju 2,4 milijona let po svetu korakalo skupno 2,5 milijarde tiranozavrov na območju, velikem 2,3 milijona kvadratnih kilometrov. Hkrati jih je na Zemlji živelo okoli 20.000; odrasli so tehtali v povprečju 5,2 tone in doživeli starost 28 let.

