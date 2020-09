SMC na udaru: Kot branjevke na tržnici

Počivalšek: situacija v SMC stabilna

Nosila bo svoj del odgovornosti

​Počivalšek je dejal, da bo treba počakati na vse informacije o ponedeljkovi prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), na kateri šolska ministrica Simona Kustec ni nosila zaščitne maske. Ministrica bo, če je naredila kaj narobe, nosila svoj del odgovornosti, je dodal. Stanje v SMC pa je ocenil kot stabilno.



Preberite tudi: Bo ministrica sama plačala test na koronavirus? Imamo odgovor Organizator ponedeljkove dobrodelne prireditve je po Počivalškovih besedah zagotovil, da je imel vse usklajeno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Če je storjena napaka, jo je treba priznati. Treba se je odgovorno obnašati do teh zadev,« je poudaril. Po njegovih besedah velja počakati na vse informacije o dogodku in šele nato sprejeti odločitev.



»Očitno bi lahko bil današnji Dan slovenskega športa tudi priložnost za nove sanjske prestopne ponudbe,« se je na twitterju oglasila poslanka SMCin dodala povedni ključnik #kotbranjevkenatržnici. »V prihodnjih dneh bodo napadi vse močnejši,« pa je komentiral njen strankarski kolegaPred štirimi meseci je iz vrst SMC v SD prestopil poslanec. Tedaj se je glasno govorilo, da je za prestop prejel sanjsko ponudbo, kar je sam zanikal. Že tedaj so poznavalci napovedovali vročo politično jesen in kot kaže, se niso ušteli. Vse glasneje se omenja, da opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB iščejo alternativo vladi, med imeni novega morebitnega mandatarja se omenja predsednik DZ, ki prav tako prihaja iz vrst SMC. Tudi sicer naj bi bili poslanci stranke, ki jo je ustanovil, z njo prepričljivo zmagal na volitvah leta 2014, pred zadnjimi volitvami pa je njeno vodenje prevzel minister za gospodarstvo, v zadnjem času poleg poslancev Desusa tarča različnih ponudb za prestope, ki bi zamajali Janševo vlado.Preberite tudi:Poslanec SMCje potrdil, da je v pogovorih s predstavniki levosredinskih strank prejel tudi ponudbe za prestop v levi tabor, a se mu ne zdijo realne, zato o njih zdaj ne razmišlja. Kot je še dejal, so bili vsi »predmet nekega tipanja. To je normalno. To so politični poskusi, da se doseže več, kot v tem trenutku imaš,« je ocenil. Konkretnih informacij o tem, da bi kakšno ponudbo dobil še kdo drug od poslancev SMC, Rajič nima. Tudi sam pa je govorice o predsedniku DZ Zorčiču kot morebitnem kandidatu za mandatarja označil za »neresnična natolcevanja«.Počivalšek pa je ob robu obiska v Šoštanju komentiral tudi razmere v SMC. »Naša situacija v SMC je stabilna, mi smo stabilen člen vlade,« je zagotovil in spomnil, da se SMC pripravlja na programski kongres. »Na njem bomo naredili vse, kar smo si zastavili za nalogo in to stranko bomo skupaj z vlado pripeljali do rednih volitev. Če pa ima kdo kakšne druge želje, bo pa moral to narediti na drugačen način. Seveda bodo odločitve o tem, kaj bomo mi počeli, sprejemali člani SMC, ne pa uredniki v nekaterih medijih,« je še dodal v izjavi za medije.