Tiktokerica razkurila Splitčane, pod videom se je vsul plaz agresivnih komentarjev (VIDEO)

Mnogo Dalmatincev je v teh dneh razburila irska tiktokerica Amy, ki je po obisku pri naših južnih sosedih na priljubljenem omrežju objavila video s svojimi vtisi. »Preskočila bi Split. Če ga že ne, potem tam ostanite največ en dan. Mesto je majhno, gneča prevelika. Mi smo ga obiskali junija, pa to sploh še ni bil vrhunec sezone. Skoraj neznosno je bilo,« je namreč povedala v videu, ki je pritegnil tudi hrvaške medije, med njimi Index. Dodala je, da so tam ostali tri dni, a da bi bila dovolj dva oziroma še bolje: en sam. »Razen Dioklecijanove palače ni veliko znamenitosti, cene na tržnicah pa so res pretirane. Če ne načrtujete izletov v narodni park, na plaže ali z ladjo po okolici, vam hitro zmanjka stvari za početi,« njene besede še povzema Index.

Pod videom se je hitro vsul plaz komentarjev, večinoma negativnih. Mnogi hrvaški uporabniki TikToka so ji očitali, da je nehvaležna, in ji predlagali, naj se ne vrača več. »Stojim za vsem, kar sem povedala v videu. Stojim za dejstvom, da ni bilo nič od tega žaljivo. Ironično je, da naj bi imeli Hrvati sloves neprijaznih ljudi, a jaz tega sicer nisem nikoli doživela med bivanjem v Splitu in na Hvaru. Agresija v komentarjih pod mojim videom pa je nora.«

Nad Hvarom je bila navdušena. FOTO: Marko Feist

»Pišete mi, naj se ne vračam, da sem nehvaležna … A vas hkrati moti, da mi Split ni bil všeč. Če ne želite turistov, bi morali biti veseli, da se ne nameravam vrniti, mar ne? Ne razumem – ne želite, da pridem, a hkrati ga branite in pravite, da bi ga moral obiskati vsak. To nima nobenega smisla,« je še dejala.

Odzvala se je tudi na komentarje, ki so namigovali, da si Splita pač ne more privoščiti. »Zakaj je potovanje z omejenim proračunom nekaj slabega? Če si ne morem privoščiti najboljšega hotela ali drage vožnje s taksijem – ali to pomeni, da ne bi smela potovati?« je vprašala. Sklenila pa je, da ne obžaluje svojih besed. »Hvar se mi je zdel čudovit, ljudje zelo prijazni, morje najlepše, kar sem ga kje videla, hrana odlična. Split mi pač ni bil všeč. Majhen je in ne zanima me, kaj pravite. Tisti deli, kjer so turisti, so res majhni. Ne bom pa svojega dopusta preživela v predmestju. Nehajte komentirati moj video, nadležni ste,« je sklenila.