Tihotapci sredi belega dne na plažo, polno ljudi, metali drogo (VIDEO)

Obiskovalci plaže Playa Sancha v španskem mestu Casares niso mogli verjeti svojim očem, ko je sredi belega dne ob obali pristal čoln, moški na njem pa so začeli s palube metati vreče z drogo. Na posnetku, ki je zaokrožil po spletu, je mogoče videti nabito polno plažo, na kateri ni manjkalo družin z majhnimi otroki, moški na čolnu pa se za množice sploh niso zmenili.

Vreče so mirno predajali zamaskiranim kolegom, ki so jih pričakali na obali ter robo nosili do terenskega vozil, ki so ga parkirali kar na plaži. Nekdo je seveda poklical tudi policiste, ti so nekaj tihotapcev, ki so obraze pred množico skrili tako, da so si preko njih navlekli majice, že prijeli.

Izkazalo se je, da je motorni čoln na obalo Španije priplul iz Maroka, vozilo, v katerega so nalagali prepovedani tovor, pa je bilo ukradeno v Gibraltarju. Da zadevo preiskuje specializirana enota zaboj proti tihotapcem prepovedanih drog, je potrdil tudi župan Casaresa Juan Luis Villalón, ki je bil tudi sam presenečen nad predrznostjo tihotapcev.

»Česa takega v našem mestu nismo vajeni. Nismo imeli opravka s tihotapci, še posebej pa ne s tihotapci, ki bi svoje delo opravljali sredi dneva. To brez dvoma kliče k ukrepanju,« je dejal župan in dodal, da so nekaj osumljencev policisti že prijeli. Občina Casares je tudi že povečala število varnostnikov na plažah, ki bodo bolj intenzivno spremljali dogajanje in prežali na tihotapce.