V ŠPANIJI

Tihotapci sredi belega dne na plažo, polno ljudi, metali drogo (VIDEO)

Motorni čoln je na obalo Španije priplul iz Maroka.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Nacho Doce/Reuters
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Nacho Doce/Reuters

B. K. P.
05.09.2025 ob 12:02
B. K. P.
05.09.2025 ob 12:02

Obiskovalci plaže Playa Sancha v španskem mestu Casares niso mogli verjeti svojim očem, ko je sredi belega dne ob obali pristal čoln, moški na njem pa so začeli s palube metati vreče z drogo. Na posnetku, ki je zaokrožil po spletu, je mogoče videti nabito polno plažo, na kateri ni manjkalo družin z majhnimi otroki, moški na čolnu pa se za množice sploh niso zmenili.

Vreče so mirno predajali zamaskiranim kolegom, ki so jih pričakali na obali ter robo nosili do terenskega vozil, ki so ga parkirali kar na plaži. Nekdo je seveda poklical tudi policiste, ti so nekaj tihotapcev, ki so obraze pred množico skrili tako, da so si preko njih navlekli majice, že prijeli.

Izkazalo se je, da je motorni čoln na obalo Španije priplul iz Maroka, vozilo, v katerega so nalagali prepovedani tovor, pa je bilo ukradeno v Gibraltarju. Da zadevo preiskuje specializirana enota zaboj proti tihotapcem prepovedanih drog, je potrdil tudi župan Casaresa Juan Luis Villalón, ki je bil tudi sam presenečen nad predrznostjo tihotapcev.

»Česa takega v našem mestu nismo vajeni. Nismo imeli opravka s tihotapci, še posebej pa ne s tihotapci, ki bi svoje delo opravljali sredi dneva. To brez dvoma kliče k ukrepanju,« je dejal župan in dodal, da so nekaj osumljencev policisti že prijeli. Občina Casares je tudi že povečala število varnostnikov na plažah, ki bodo bolj intenzivno spremljali dogajanje in prežali na tihotapce.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Španija droga tihotapci

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.