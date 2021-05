Tigrica iz Angljie je spregledala

Bila naj bi prva tovrstna operacija na svetu, opravili so jo v angleškem Cambridgeu, z njo pa so veterinarji rešili tigrovo oko.

Ratna, 17 let stara samica sumatrskega tigra, živi v parku divjih živali Shepreth blizu Cambridgea.



Veliki mački so že operirali sivo mreno na levem očesu, in prav to se je spet začelo slabšati, je opazilo osebje, specialist veterinar za težave z očmi pa je postavil diagnozo: vnetje roženice. Operacije tega stanja niso nič nenavadnega pri mačkah in psih, edina razlika je, da je Ratna, težka 93 kilogramov, potrebovala precej več anestezije. Dva meseca je kirurg dr. David Williams z veterinarske bolnišnice Queen's v okviru univerze Cambridge skrbno spremljal Ratno, zdaj pa z veseljem sporočil, da je popolnoma ozdravljena.



Prvi poseg, s katerim naj bi pozdravili razbarvanje roženice, so opravili februarja, a ni bil uspešen, stanje levega očesa se je slabšalo. Williams je domneval, da se je najverjetneje poškodovala v svoji ogradi, verjetno z bambusom. Z veterinarjem iz organizacije International Zoo Veterinary Group sta jo operirala kar v parku Shepreth, poseg je trajal pol ure. »Podobne operacije opravljamo na mačkah, a tako velikih in divjih ni operiral še nihče,« je pozneje povedal Williams.



Tigrica najraje sedi na najvišji ploščadi v svoji ogradi, je dejala direktorica parka za divje živali Rebecca Willers in še, da je bila pred posegom precej negotova pri sestopanju z nje. »Njena koordinacija je zdaj precej boljša, najboljše pa je, da ne potrebuje več vsakodnevnih kapljic za oko, teh nikoli ni marala.«

