Ti dve evropski državi sta postali žarišče opičjih koz

Število potrjenih primerov opičjih koz po svetu je po zadnjih podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) v sredo doseglo 219, in sicer zunaj enajstih afriških držav, kjer je bolezen endemična. Skupno število primerov se je tako od 20. maja zvišalo za petkrat.

Največ potrjenih primerov je trenutno v Združenem kraljestvu, in sicer 71. Sledita Španija z 51 primeri in Portugalska s 37, zunaj Evrope pa so največ primerov zabeležili v Kanadi (15) in v ZDA (devet).

O vsaj enem potrjenem primeru je poročalo več kot deset držav, kjer je bolezen opičjih koz sicer nenavaden pojav, je v epidemiološkem poročilo v sredo zvečer navedel ECDC.

»To je prvič, da so v Evropi poročali o verigi prenosov te bolezni brez znanih epidemioloških povezav z zahodno ali srednjo Afriko, kjer so opičje koze endemične,« so zapisali pri ECDC. Dodajajo, da je bila večina primerov odkrita pri mladih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Opičje koze, ki so v primerjavi s sorodnimi črnimi kozami manj huda bolezen, so endemične v 11 državah zahodne in srednje Afrike. Bolezen se širi z ugrizom ali neposrednim stikom s krvjo, mesom ali s telesnimi tekočinami okuženih živali, tipična simptoma pa sta visoka vročina in pojav izpuščajev.

Zdravila za opičje koze ni, simptomi pa običajno izzvenijo po dveh do štirih tednih ter običajno niso smrtni. Maria Van Kerkhove, vodja sektorja za nove bolezni pri Svetovni zdravstveni organizaciji, je v ponedeljek dejala, da so opičje koze »obvladljiva bolezen«.