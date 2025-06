Težave v Dalmaciji: kač ni več, na vrsti so kokoši

Ko so v začetku 20. stoletja v Dalmacijo prepeljali osebke malega indijskega munga, da bi zmanjšali populacijo kač, ki so takrat vladale na otokih trogirskega arhipelaga, si bržkone niso predstavljali, da bodo te male agilne zveri sčasoma zavladale na otokih. Po Mljetu, Braču, Korčuli in Hvaru je bil otok Čiovo zadnja destinacija za nastanitev teh živali, te pa so kmalu po prihodu v nov habitat svoje prehranjevalne navade prilagodile novemu podnebju. Ljubše kot kače so jim namreč perutnina, fazani in zajci.

Ravno smo v postopku nabave kletk, ki jih bomo potem začeli postavljati po celotnem otoku.

Res je sicer, da so mungi sčasoma izkoreninili kače, hkrati pa so postali grožnja biotski raznovrstnosti. In zdaj ta invazivna vrsta gospodari na našem otoku, je ogorčen Joško Miša, podpredsednik Lovske družine Trogir, pod katere območje spada tudi Čiovo, kjer danes po prosti oceni kraljuje na tisoče teh malih plenilcev, piše Slobodna Dalmacija.

»Če ga vidite, vedite, da je v bližini celotna skupina. Ta je nekakšna izvidnica, za katerim je praviloma več drugih, ki čakajo na obvestilo, da je teren, ki ga morajo prečkati, varen,« opisuje. Mungi so zelo majhne zveri, dolge približno 30 centimetrov, če izključimo rep, ki je prav toliko dolg. Prebivajo v luknjah v zemlji ali kakšnih škarpah, kjer imajo tudi legla.

Ogrožene so tudi druge ptice

Največ težav delajo prav lovcem. Miša trdi, da so jim pojedli fazane in njihova jajca, zmanjšali so tudi populacijo zajcev: »Niso ogroženi samo fazani, temveč tudi druge ptice, jajca in mladiči. Lahko jih vidite, ko se sladkajo s sadjem in celo s sesalci, ki so večji od njih. So sovražniki tudi perutnini. Ni dneva, da ne bi kdo prijavil škode. Od nekaj sto, kolikor smo glede na nekatere ocene mislili, da jih živi na otoku, danes lahko rečemo, da jih je nekaj tisoč.«

Najpogosteje jih je mogoče videti zgodaj zjutraj ali okoli poldneva, ko so najbolj aktivni. Po besedah Ivice Harašića so velika težava tudi lastniki vikendov. »Odpadke puščajo na prostem, ker mislijo, da bodo tako odgnali kače, saj bo hrana privabila munge. Konec koncev je to res, toda potem jo skupijo domače živali,« pravi Harašić. Ta kot lovci in tudi prebivalci Okruga, Mastrinke, Arbanije, Žednog in Slatine mungom poskuša stopiti na prste. Po vsem otoku postavljajo različne pasti: od ribiških vrš, živolovk do vodovodnih cevi. Glavna vaba je sardela, kos pancete ali mesni narezek. Letos so jih ujeli več kot 250, piše časopis.

Več kot 500 živolovk

Lokalno prebivalstvo kot rešitelja vidi Javno ustanovo Krš i more. Mungov se nameravajo lotiti s 550 živolovkami, za katere bodo porabili približno 30.000 evrov. Po besedah Marijana Kurtovića, glavnega skrbnika narave v tej javni ustanovi, gre za projekt, na podlagi katerega je ministrstvo za okolje izdalo odločbo za odstranitev te vrste z otoka. »Ravno smo v postopku nabave kletk, ki jih bomo potem začeli postavljati po celotnem otoku. Pred tem smo opravili testno preštevanje teh plenilcev na terenu in določili lokacije za postavitev pasti.« Od tega sicer ne bi bilo nič, če od ministrstva ne bi prejeli odločbe, da je mungo invazivna vrsta. Šele nato so lahko pristopili nadaljnjim opravilom za njihovo odstranitev. »Vse ujete osebke bomo prepeljali v našo ustanovo in jih uporabili za nadaljnje raziskave,« Kurtovića povzema Slobodna Dalmacija.