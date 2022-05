Tetovatorji v Kijevu v pomoč vojakom

Ukrajinska vojska potrebuje vso podporo in pomoč, ob strani pa jim stojijo tudi mojstri tetoviranja, ki vsako soboto, naslednja bo že osma, ustvarjajo kožne poslikave, izkupiček pa namenijo junakom, ki bijejo neprizanesljive bitke na jugu in vzhodu države.

Upodabljajo narodne simbole

Skupina 15 tetovatorjev tako poskuša tudi poživiti kulturno sceno v prestolnici, zato so v zapuščeni tovarni v središču Kijeva enega od prostorov uredili v privlačen salon. Tam vsako soboto sprejmejo do 70 navdušenih strank, ki so pripravljene plačati pošten znesek za lično poslikavo, tetovatorski maraton pa si mnogi pridejo zgolj radovedno ogledat.

Strank jim ne primanjkuje. FOTOgrafiji: Reuters

Umetniki so do zdaj zbrali skoraj devet tisočakov in jih namenili oboroženim silam, misije pa ne bodo opustili vse do konca vojne, so naznanili. In še, da bodo ob zmagi, o kateri ne dvomijo, priredili prav poseben tetovatorski dogodek in zgodovinsko prelomnico dodatno proslavili.

Pobudnik projekta je 34-letni Saša Filipčenko, ki se je v Kijev zatekel po ruski zasedbi polotoka Krim, k sodelovanju pa je pritegnil številne prijatelje in mojstre tetovaž. Sprva so načrtovali le soboto ali dve, a so zaradi izjemnega povpraševanja sklenili, da bodo nadaljevali kar do konca vojne. »Zakaj ne bi! Največ, kar lahko naredimo, je, da pomagamo našim vojakom,« potrdi tudi Zhylson Buakela, ukrajinski tetovator brazilskega rodu.

15 jih je združilo moči.

Kijev je znova oživel aprila, potem ko so se ruske sile umaknile iz prestolnice in se osredotočile predvsem na jug in vzhod Ukrajine. V prestolnici so se znova odprli gostinski lokali in kulturni centri, umetnost pa je dobila nov zagon tudi v zapuščeni tovarni v četrti Podil. Mnogi za motive izbirajo narodne simbole, številni pa se odločajo za imena bližnjih, padlih v vojni.