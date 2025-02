Teslini oklepniki: električni pickup je mogoče predelati v vojaško vozilo

Ameriško zunanje ministrstvo bo namenilo 381 milijonov evrov (400 milijonov dolarjev) za nakup Teslinih oklepnih vozil. Najverjetneje gre za električne poltovornjake cybertruck, predelane v oklepna vozila, poročajo ameriški mediji, ki ob tem opozarjajo na vlogo prvega moža Tesle Elona Muska, ki vodi drakonske ukrepe za zmanjšanje vladne porabe in odpuščanje javnih uslužbencev.

»Prepričan sem, da bo Tesla dobila 400 milijonov, vendar meni tega ni nihče povedal,« je na svojem družbenem mediju X objavil Musk, ki ga je novi ameriški predsednik Donald Trump postavil na položaj vodje urada za vladno učinkovitost, ki tudi z dostopanjem do osebnih podatkov in najbolj občutljivih podatkovnih baz ustvarja podlago za odpuščanje javnih uslužbencev, krčenje porabe in zapiranje vladnih agencij.

Opozarjajo na konflikt interesov

Revija Time poroča, da se je Tesla prijavila za prodajo vozil State Departmentu že v času administracije Joeja Bidna. 381 milijonov evrov za Teslo, ki se ji letos obeta prodaja vozil v vrednosti 105 milijard evrov, ni veliko, vendar ima Musk številne druge pogodbe z ameriško zvezno vlado, zato mediji, analitiki in demokratski politiki opozarjajo na konflikt interesov.

Njegovo vesoljsko podjetje SpaceX je od leta 2008 iz zveznega proračuna prejelo 19,1 milijarde evrov in je tako rekoč edina ameriška korporacija, ki lahko pošilja posadke na Mednarodno vesoljsko postajo, odkar je vesoljska agencija Nasa upokojila svoje raketoplane.