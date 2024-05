Teslina berlinska tovarna se lahko širi: prebivalci in aktivisti so temu močno nasprotovali

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je dobil dovoljenje za načrtovano širitev tovarne v bližini nemške prestolnice. Podjetje je že pozdravilo odločitev lokalnih oblasti v Grünheideju, kjer stoji tovarna, da odobri širitev, ki so ji močno nasprotovali tamkajšnji prebivalci in okoljski aktivisti.

Tesla je svojo nemško tovarno, edino v Evropi, odprla leta 2022 po dveh nemirnih letih pridobivanja gradbenih dovoljenj. Podjetje je moralo, preden je začelo proizvodnjo, odpraviti vrsto administrativnih in pravnih ovir, vključno s pritožbami domačinov o vplivu tovarne na okolje. Tovarna v bližini Berlina, ki zaposluje približno 12.000 ljudi, je načrte za podvojitev letne zmogljivosti proizvodnje objavila lani.

Prebivalci so imeli tudi pomisleke glede vplivov na pitno vodo.

Obrat, ki trenutno obsega približno 300 hektarjev, naj bi razširili še za 170 hektarjev, a je Tesla zaradi nasprotovanja domačinov opustila ambiciozne načrte. V novem predlogu širitve je tako opustila načrte za logistične in skladiščne centre ter prostore za zaposlene, s čimer bo ohranila več okoliških gozdov. Domačini so namreč imeli pomisleke zaradi krčenja gozdov, ki bi bilo nujno za širitev, velike porabe vode v obratu in povečanja cestnega prometa na tem območju. Poslopje namreč stoji v bližini zaščitenega gozdnega območja, prebivalci pa so imeli tudi pomisleke glede vplivov na pitno vodo. Lokalni prebivalci so februarja v neobvezujočem glasovanju s 60 odstotki zavrnili projekt širitve.

Protesti so se okrepili po februarju, marca pa je bila tovarna prisiljena ustaviti proizvodnjo po domnevnem požigu bližnjih daljnovodov, za kar je odgovornost prevzela nemška skrajna levičarska skupina. Teden pozneje je tovarno obiskal šef Tesle Elon Musk, da bi podprl delavce, ki se po njegovih besedah soočajo z »ekoteroristi«.

Šef Tesle Elon Musk je izrazil podporo delavcem, ki se soočajo z »ekoterorizmom«. FOTO: David Swanson/Reuters

Nakar je pred tovarno pred dobrim tednom dni protestiralo okoli 2000 ljudi, pri čemer je nekaj demonstrantov, ki nasprotujejo širitvi tovarne, poskušalo vdreti vanjo. Na začetku shoda je bilo tudi nekaj prerivanja med nekaterimi protestniki in policijo, a so se razmere hitro umirile.