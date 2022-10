Tesen Putinov sodelavec: »To je bila samo prva epizoda, še bodo«

Namestnik vodje varnostnega sveta Ruske federacije Dmitrij Medvedjev je napovedal nujnost popolnega zloma političnega režima v Ukrajini, ki predstavlja grožnjo Ruski federaciji.

»Ukrajinska država v trenutni konfiguraciji z nacističnim političnim režimom bo predstavljala stalno, neposredno in jasno grožnjo Rusiji. Zato je poleg zaščite naših ljudi in zaščite meja države cilj naših prihodnjih dejanj, po mojem mnenju, popolna demontaža ukrajinskega političnega režima,« je politik zapisal na svojem kanalu na omrežju Telegram.

Prva epizoda, ki ji bodo sledile nove

Ob tem je poudaril, da gre za njegovo osebno stališče.

Medvedjev je tako komentiral ponedeljkov napad z natančnim orožjem velikega dosega na energetske, vojaške in komunikacijske objekte v Ukrajini in grozeče obljubil da je bila »to prva epizoda in da bodo sledile nove«