Teroristi so mu ugrabili ženo in hčerki

Izrael je po sobotnih jutranjih napadih pripadnikov islamističnega gibanja Hamas še vedno v šoku. Znak tragedije, zaradi katere je Izrael nato razglasil vojno stanje, bo poleg številnih ugrabljenih posameznikov, tudi otrok, ki so jih odvlekli pripadniki Hamasa, nato pa odpeljali v ujetništvo v Gazo, masaker, ki so ga ti zagrešili na festivalu rave glasbe. Udeležence so namreč povsem presenetili, tako da se večina, ko so palestinski teroristi začeli streljati nanje, sploh ni imela časa umakniti na varno.

260 ljudi naj bi umrlo samo na rave zabavi.

»Ko sem šel iz svojega šotora, sem videl noro veliko trupel in teroriste, ki so tekali in streljali vsepovsod ter metali granate na ljudi,« je za izraelski javni radio povedal Raziel Tamir. Spominjal se je, kako so ga okoli šestih zjutraj zbudili streljanje, kričanje ljudi in eksplozije. Da je tistega dne ostal živ, je imel zares veliko srečo, saj je v napadu teroristov umrlo okoli 260 ljudi.

Videl jih je lahko na posnetku

»Pustite jih! Raje vzemite mene!« pa pripadnikom Hamasa sporoča Yoni Asher, ki so mu ugrabili ženo Doron in dve hčerki, stari tri in pet let. »Rekla mi je, da so teroristi vdrli v hišo, in to je bilo vse,« pravi Yoni, ki žene nato po telefonu ni več mogel priklicati. Pozneje je lahko vse tri videl na posnetku, objavljenem na svetovnem spletu, na katerem je bilo mogoče videti, kako jih oboroženi pripadniki Hamasa peljejo k drugim talcem.

Izraelska vojska je včeraj zatrdila, da so njene sile prevzele popoln nadzor nad naselji na jugu države, blizu območja Gaze. Tamkajšnji obrambni minister Joav Galant pa je sporočil, da je ukazal popolno blokado območja Gaze. »Nič elektrike, nič hrane, nič goriva,« je dejal. Zaradi napada Hamasa naj bi v Izraelu umrlo več kot 700 ljudi, okoli 100 pa naj bi jih napadalci ugrabili. Zaradi ostrega vojaškega odziva Izraela na Gazo tudi tam štejejo mrtve. Menda jih je že okoli 500.