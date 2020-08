Teroristični napad, kot ga še ni bilo: »Vsi bomo umrli« (VIDEO)

Na avtocesti blizu Berlina je v torek zvečer 30-letni Iračannamerno povzročil več nesreč. Poškodovanih je šest ljudi, trije huje. Danes je berlinska policija razkrila, da je šlo za teroristični napad.Napadalec, ki živi v begunskem centru in naj bi se tam tudi radikaliziral, je po povzročitvi treh nesreč na avtocesti A100 nedaleč od središča Berlina ustavil opla astro in izstopil iz njega. Ob tem je vzklikal Alah akbar! (Bog je velik) in na streho vozila položil kovinsko škatlo za strelivo. »To je bomba, če pridete bližje, bomo vsi umrli,« je kričal na šokirane voznike. Na prizorišče so hitro prišli specialci, ga obvladali in aretirali. Ugotovili so, da je v škatli navadno orodje.Med drugim je Iračan trčil v motorista, ki je priletel v bližnji avtomobil. Motorist je v bolnišnici in se še borijo za njegovo življenje.»Glede na to, kar vemo do sedaj, je šlo za islamistično motiviran napad,« je sporočil tiskovni predstavnik berlinskega javnega tožilca. Dodal je, da obstajajo tudi dokazi, da ima napadalec psihološke motnje.