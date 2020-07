Teorija zarote ali ne: Tito naj bi prodal vesoljske skrivnosti ZDA (VIDEO)

Izgubljeni načrti slovenskega pionirja kozmonavtike

20 julij 1969

Leta 1969 ob 14.32 po takratnem srednjeevropskem času so s pomočjo supertežke nosilne rakete Saturn 5 izstrelili Apollo 11. Človek je na Luni prvič pristal 20. julija 1969 ob 21:17:40 po srednjeevropskem času. To sta bila Neil Armstrong in Edwin Aldrin. Armstrong je ročno vodil plovilo in iskal primerno mesto za pristanek zunaj kraterja. Lunarni modul je po pristanku imel le še za od 10 do 40 sekund goriva, namenjenega pristajalnim manevrom.

Vse se je vendarle končalo srečno. Neil je na površje Lune stopil 21. julija 1969 ob 3:56:20 po srednjeevropskem času . Prve besede človeka na Luni so bile: »To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo«. Dvajset minut se je Armstrong po Luninih tleh sprehajal sam, nato pa mu je po isti poti sledil še Edwin Aldrin. Prvi sprehod dveh astronavtov na drugem nebesnem telesu je trajal dve uri in 32 minut.

Mineva 51 let odkar je vesoljska odprava Appolo 11 popeljala prvega človeka na luno. In mit je včasih večji od resničnosti, kar je pokazal dokumentarec HBO Houston, imamo problem! (Houston, We Have a Problem!) režiserjaiz leta 2016.Film Houston, imamo problem! je psevdo komedija in še en prispevek k razpravam o teorijah zarot. Ta igrano-dokumentarni film namreč raziskuje mit o domnevnem ameriškem nakupu tajnega jugoslovanskega vesoljskega programa v zgodnjih šestdesetih letih, vrednem več milijard dolarjev.Tako naj bi jugoslovanska obveščevalna službapredstavila izgubljene načrte načrte slovenskega pionirja kozmonavtikeza vesoljsko tehnologijo. Tito se tako odloči izkoristiti priložnost in izda ukaz za začetek razvoja ambicioznega jugoslovanskega vesoljskega programa.Marca 1961 pa naj bi ta program Jugoslavija prodala ZDA, dva meseca kasneje pa je predsednik jenapovedal, da bodo Američani poslali človeka na Luno. In eden od inženirjev jugoslovanskega vesoljskega programa se odloči, da po mnogih letih spregovori o tem.se tako vrne v domovino 50 let po tem, ko ga je vojaška varnostna služba poslala v ZDA, kjer je delal za NASO.V filmu skupaj s slovenskim upokojenim generalom JLA, ki je bil zadolžen za tajnost jugoslovanskega vesoljskega programa, razkrivata mrežo skrivnosti, laži, manipulacij in umazanih političnih iger.V filmu tako lahko vidimo tudi nekdaj največji podzemni kompleks v Evropi, objekt 505, strogo varovano bazo jugoslovanskega vojaškega letalstvu pri Bihaču, ki naj bi jo zgradili prav za potrebe jugoslovanskega vesoljskega programa.