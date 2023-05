Teoretiki zarote grozijo meteorologom

Meteorologi so nekoč veljali za zaupanja vredne strokovnjake, danes pa se poznavalci vremenskih razmer srečujejo z grožnjami, žalitvami in klevetami. Nanje so se namreč spravili teoretiki zarote, ki so prepričani, da si izmišljujejo vremenske napovedi ter celo vplivajo na vremenske razmere.

Španska meteorološka agencija (AEMET) je spregovorila o grožnjah, ki jih dobivajo njihovi zaposleni tudi po telefonu in elektronski pošti. Očitajo jim, da so morilci in kriminalci, ter jim grozijo, da jih opazujejo in da bodo za svoja dejanja plačali. Takšna sporočila po besedah meteorologov pošiljajo ljudje, ki verjamejo, da so sledi kondenzacije iz letal chemtrailsi, ki jih oblasti škropijo, da bi zastrupile ljudi ali izzvale slabo vreme.

Za 0,7 naj bi se motili termometri avstralskih meteorologov.

Klimatologi očitke zanikali

Avstralski urad za meteorologijo (BOM) je deležen očitkov, da spreminja temperaturo. Ena od vidnih teoretičark zarote Jennifer Marohasy meni, da njihove elektronske sonde kažejo za 0,7 stopinje Celzija višjo temperaturo od klasičnih termometrov na živo srebro. Njeno trditev so proučili strokovnjaki, a se je izkazala za napačno. V vsakem primeru so temperature, ki so posledica podnebnih sprememb, precej višje, in sicer za okoli 1,4 stopinje Celzija, poudarja strokovnjak za podnebne spremembe Monash Neville Nicholls.

Po rekordno visokih temperaturah marca v jugozahodni Franciji je kritik na družbenih omrežjih objavil, da so se nacionalni meteorologi z Meteo-France zmotili v meritvah, saj naj bi merili le na postajah, postavljenih v mestih. Objavo je delilo 139.000 uporabnikov družbenih omrežij. Klimatologi so očitke zanikali, saj da navedene meteorološke postaje sploh niso tiste, s pomočjo katerih odčitavajo podatke o temperaturi.