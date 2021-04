Teoretik zarot organiziral zabavo in umrl

Priljubljeni norveški teoretik zarot(60), ki je zanikal nevarnost novega koronavirusa, je umrl prav zaradi bolezni covid 19, ki jo ta virus povzroča. Preden je zbolel, je doma gostil dva dogodka.Garder je umrl 6. aprila, prvi izsledki obdukcije pa so pokazali, da je bil okužen z novim koronavirusom. Predvidevajo, da je imel simptome okužbe približno dva tedna pred smrtjo. Družina naj bi ga silila k obisku zdravnika, a tega ni storil.Po poročanju norveških medijev je nekaj dni pred smrtjo priredil nelegalno zbiranje, na katerem je bilo najmanj 12 okuženih ljudi. Točno število zbranih policija še ugotavlja.Na Norveškem je od 16. marca prepovedano zbiranje ljudi zaradi epidemije. »Kaj je razlog za take ukrepe, da bi preprečili okužbe, ki so podobne prehladu ali gripi? Ali hočejo s tem prikriti, da se koronavirus ne prenaša s človeka na človeka?« je zapisal pred časom. Gerder je pisal tudi o iluminatih ter da jeukradel zmago na lanskih predsedniških volitvah v ZDA.