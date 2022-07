Temu turistu se čudijo po vsej Hrvaški, tudi vi se mu boste (FOTO)

Ne, ne gre za fotomontažo, pišejo hrvaški mediji. Avstrijec je na strehi avtomobila vozil pravo krsto, ni pa znano, kaj se v krsti skriva. Šale na ta račun so preplavile facebook in so se ob tem prizoru mnogi spomnili na film Maratonci tečejo častni krog o pogrebniški družini Topalovićev. Avtor je ob objavi fotografije zapisal: »Ali letos peljejo tudi babico na morje?«

Vprašanje sledilcev je bilo tudi, ali se krsta lahko sploh vozi na strehi avtomobila. Kot piše index.hr, odgovor ni enoznačen. Zagotovo velja, da to ni priporočljivo, če nič drugega, ker je večja poraba goriva in tudi večja nevarnost, da bi strešni nosilci popustili in bi krsta padla s strehe. Strokovnjaki so si podrobneje ogledali fotografijo in presodili, da so strešna nosila povsem v redu.

Zakaj je turist na streho avtomobila položil krsto namesto strešnega prtljažnika, ne bomo verjetno nikoli izvedeli, a razlog je morda tudi cena. Cene krst so bistveno cenejše od strešnih prtljažnikov.