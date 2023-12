Temperaturno rekordno leto in desetletje

Zadnje desetletje je bilo najbolj vroče v zgodovini in letošnje leto najverjetneje prav tako, so sporočili iz Svetovne meteorološke organizacije. Povprečna temperatura je bila v zadnjem desetletju za 1,10 stopinje Celzija višja od povprečja v predindustrijski dobi, torej med leti 1850 in 1900. Posledica dviga temperature tako ozračja kot oceanov pa je »pomembna in velika preobrazba«, ki smo ji priča v polarnih območjih in visokogorju, kjer se sneg in led topita veliko hitreje kot v prejšnjem stoletju.

Tudi bitko, da bi rešili izginjajoče ledenike in ledene ploskve v polarnih območjih izgubljamo.

Od leta 1990 je šlo navzgor

Od leta 1990 smo bili sicer vsako desetletje priča višjim temperaturam in Petteri Taalas iz omenjene meteorološke organizacije nič kaj optimistično ne zre v prihodnost.

»Za zdaj ne vidimo znakov, da bi se ta trend segrevanja ustavil, še manj obrnil. V zadnjem obdobju je o rekordno visokih temperaturah poročalo več držav po svetu kot kadar koli prej, naši oceani se segrevajo vedno hitreje in gladina morij se je dvignila skoraj za dvakrat v času življenja zgolj ene generacije. Tudi bitko, da bi rešili izginjajoče ledenike in ledene ploskve v polarnih območjih izgubljamo,« je med drugim dejal Taalas.

Manjša grenlandska ledena plošča je že izginila. FOTO: Pierre Beck/Reuters

Slednje vpliva predvsem na dvig morske gladine, kar bodo najbolj občutili prebivalci obalnih območij in otokov z nizko nadmorsko višino. Do zdaj smo že izgubili manjšo od dveh ledenih plošč na Grenlandiji, zaradi česar se je gladina oceanov med leti 2011 in 2020 vsako leto dvignila za 4,5 milimetra. Za primerjavo, v desetletju prej, ko taljenje ledu ni bilo tako izrazito, se je morje vsako leto dvignilo za 2,9 milimetra.

A izguba ledenih plošč, najpomembnejše so poleg grenlandskih še arktične, ne pomeni le potop obalnih območij, ker vsebujejo več kot 99 odstotkov vse pitne sladke vode, ki jo najdemo na Zemlji, bomo z izgubo ledu izgubili tudi ogromne količine pitne vode, ki jo v mnogih predelih že tako primanjkuje.