Temna prerokba v tajnih vatikanskih arhivih! Razkriva, kdo bi bil lahko naslednji papež, a tudi nekaj veliko hujšega

Nenadna smrt papeža Frančiška je ponovno usmerila pozornost na 900 let staro prerokbo. Papež je v starosti 88 let zaradi možganske kapi umrl v ponedeljek zjutraj, potem ko je še na velikonočno nedeljo vernikom na Trgu svetega Petra podelil blagoslov mestu in svetu.

Papeška prerokba iz 12. stoletja, domnevno odkrita v tajnih vatikanskih arhivih, trdi, da napoveduje, kdo bo nasledil papeža Frančiška, in celo napoveduje Kristusovo vrnitev.

Ta dokument vsebuje vrsto skrivnostnih latinskih fraz, za katere se domneva, da vsaka opisuje enega papeža, začenši s Celestinom II. 1143 in konča s Petrom Rimljanom leta 2027.

Malahijeve prerokbe (latinsko Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus) so vrsta 112 kratkih, skrivnostnih rekel oziroma gesel v latinščini, ki prerokujejo o papežih, začenši s Celestinom II. Domnevne prerokbe je prvič objavil benediktinski menih Arnold de Wion leta 1595. Prerokbe Wion pripisuje svetemu Malahiji, ki je bil v 12. stoletju nadškof v Armaghu na Irskem, navaja Wikipedia.

Sodni dan blizu?

Dodatno pozornost pritegne dejstvo, da je trenutno devet kandidatov za naslednika papeža Frančiška, trem pa je ime Peter. Obnovljeno zanimanje je obnovilo tudi strahove glede ene od temnejših napovedi prerokbe: da je sodni dan blizu. Mnogi kristjani verjamejo, da bi bilo lahko leto 2027 leto drugega Kristusovega prihoda, ko naj bi Jezus prišel na Zemljo sodit žive in mrtve.