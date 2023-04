Temačna stran Mahatme Gandhija: spal je z golimi dekleti in fanti, ki jih je redno klistiral

Prva asociacija ob omembi Mahatme Gandhija je v večini primerov miroljubnost in nenasilje. A prava resnica je daleč od te fasade in tudi on je imel, tako kot večina ljudi, svojo temačno plat, ki pa širši javnosti ni tako zelo znana.

Nekatere stvari, ki jih je počel, so precej daleč od prepričanj, ki jih je promoviral, v nadaljevanju pa vam predstavljamo nekaj dejstev Gandhiju, ki ga predstavijo v popolnoma drugačni luči.

Gandhi je zapustil očeta na smrtni postelji, da bi spolno občeval

Leta 1885 je Gandhijev oče Karamčand resno zbolel. Glede na biografijo iz leta 2010 je Gandhi zapustil umirajočega očeta, da bi bil intimen s svojo novo nevesto Kasturbo. Medtem ko je bil z ženo, je oče umrl.

Pisal je pisma Hitlerju in vsa so se začela z besedami »Dragi prijatelj ...«

Gandhi je bil bodisi neverjetno prijazen bodisi je skrivoma simpatiziral s Hitlerjem, saj mu je v dveh pismih pisal z besedami »Dragi prijatelj …«. Pismo se nadaljuje z besedami »Ne omalovažujem vašega poguma ali zvestobe državi, niti ne verjamem, da ste pošast, kot vas opisujejo vaši nasprotniki ...«.

Imel je tudi čudovite besede o Mussoliniju

Gandhi je imel čudovite besede tudi za Mussolinija, ki ga je označil za »enega velikih državnikov našega časa«, trdi biograf in pisatelj Romain Hayes.

»Veliko njegovih reform me privlači. Zdi se, da se je veliko naredil za kmečki razred. Priznam, da ima železno roko. A ker je nasilje osnova zahodne družbe, si Mussolinijeve reforme zaslužijo nepristransko študijo,« je dejal Ghandi.

Njegova prehrana je bila zelo bizarna

Čeprav je znano, da je bil Gandhi vegetarijanec in da je stradal 21 dni, se je Mahatma večino svojega življenja omejeval le na oreščke, žita, sadje in zelenjavo – a v minimalnih količinah.

Ker je bilo njegovo zdravje tako načeto, da so mu izpadali zobje, so ga zdravniki uspeli prepričati, naj popije nekaj mleka, vendar je bil neomajen in pil le kozje mleko. Kozo je vzel povsod s seboj, tako je bil prepričan, da je res dobil njeno mleko in ne katere druge živali.

Edini razlog, da je bil obseden z vegetarijanstvom, je bil ta, da je verjel, da bo to pomagalo spodbuditi njegov spolni nagon.

Vsak dan je klistiral sebe in svoje mlade tovariše

Gandhi se je pogosto klistiral kar dvakrat na dan. In enako je pričakoval od svojih mladih tovarišev.

Verjame se, da je pričakoval spolne usluge od žensk, s katerimi je potoval

Gandhi je vedno imel ob sebi dve mladi dekleti, da sta mu pomagali hoditi. Imenoval ju je »sprehajalni palici«. Skupaj z njim sta se kopali, pogosto pa ju je vprašal, »ali so dobro izprali črevesje«, pri čemer je mislil na klistir. Da bi bile stvari še hujše, se domneva, da so bile te najstnice prisiljene v spolnost z Ghandijem.

Mlada dekleta so ga golega redno masirala

Poleg kopanja in klistiranja naj bi Gandhi od mladih deklet pričakoval tudi masažo. Zahteval je golo masažo z oljem kanole in limetinim sokom.

Mlada dekleta je prisilil, da so gola spala poleg njega, da bi preizkusil svojo vzdržnost

Ghandi se je preizkušal s t. i. 'sladkimi mukami', kjer je prosil gola dekleta, naj spijo poleg njega. Spoznal je namreč, da ne more služiti ljudem, dokler ga razžira poželenje. Za zaobljubo čistosti se je odločil po svojem 30. letu. Zato se je pogosto preizkušal na te nenavadne načine.

Svojo vzdržnost je preizkušal tudi s svojim golim vnukom

Leto pred smrtjo je 77-letni Gandhi svojo takrat 33-letno ženo (ki jo je kot otroka dobil v dar od lokalne matere) brcnil iz postelje in svojo naklonjenost posvetil mlademu Manu, ki je imel 18 let in bila njegov vnuk. Hkrati je prosil Abhu, 18-letno ženo svojega vnuka, naj prav tako spi gola v njegovi postelji.

Manuja, svojega vnuka, je nato prosil, naj svetu po njegovi smrti pove o njegovih podvigih in 'mučeniškem' življenjskem slogu, a je družina Manuju dala vedeti, da mora molčati.

V svojih prostorih je izvajal spolne eksperimente s fanti in dekleti

Čeprav možje in žene niso smeli spati v njegovih prostorih, je bilo dovoljeno fantom in dekletom, a le pod njegovim budnim očesom. Najprej so se skupaj okopali. »Poslal sem po fante, za katere je znano, da so poredni, in po nedolžna dekleta, da se kopajo skupaj,« je dejal Gandhi. Nato so spali tesno drug ob drugem, Gandhi pa jih je budno spremljal. Če so podlegli skušnjavi, jih je kaznoval.

O svoji ženi je govoril le najslabše

Gandhi je menil, da njegova žena nikoli ni bila na isti duhovni poti kot on. »Ne morem prenesti, da bi videl njen obraz. Njen izraz je kot izraz krotke krave in pogosto naredi to, kar občasno naredi krava – pove nekaj na svoj neumni način.«

Gandhi naj bi bil celo odgovoren za smrt svoje žene

Gandhi je celotni družini vsilil celibat, revščino in post. In prav revščina naj bi bila tista, ki je načela ženino zdravje. V začetku leta 1944 je podlegla pljučnici. Gandhi je zavrnil 'zdravilo za tujce', tj. penicilin. Kmalu zatem je sam zbolel za malarijo, a je dovolil zdravnikom, da so mu vbrizgali zdravilo in mu rešili življenje.

Gandhijeva stališča so bila šokantno seksistična

Verjel je, da je menstruacija »manifestacija izkrivljanja ženske duše zaradi njene spolnosti«, trdil je, da je biti ženska odgovorna za posilstvo, trdil je tudi, da bi morali očetje ubiti svoje hčere, če so bile nadlegovane, vse, da bi rešil družinsko čast, ženske, ki so uporabljale kontracepcijo, je razglasil za pocestnice, itd. piše Guardian.