Tem ljudem je pripadla čast, da so se od papeža poslovili zadnji

Papež Frančišek je bil znan po svoji predanosti revnim in tistim z obrobja družbe in želel si je, da bi se ga po tem tudi spominjali. Pred smrtjo je tako izrazil željo, da bi mu zadnje spoštovanje izkazali prav ti ljudje.

Po njegovem pogrebu se je tako pri baziliki Marije Snežne v Rimu zbrala skupina približno 40 vernikov, med katerimi so bili brezdomci, zaporniki, migranti in transspolne osebe. Vsak od njih je kot simbol spoštovanja prejel belo vrtnico, kar je bila prav tako želja pokojnega papeža.

Škof Benoni Ambarus je ob tem ganljivem dogodku dejal, da je to zelo lep zaključek papeževe poti, na katero ga bodo zadnji pospremili prav tisti ljudje, ki jih je imel najraje.

Papež Frančišek je bil znan po svoji odprtosti in sočutju do vseh ljudi, ne glede na njihov status ali identiteto, in prav njegova predanost revnim in marginaliziranim je bila osrednja tema njegovega pontifikata ter tisto, zaradi česar so ga cenili mnogi, ne le verniki.