Teksaško šolo groze, v kateri je umrlo 19 otrok in dve učiteljici, bodo porušili

Vodja teksaških policistov Steve McCraw je v torek v državnem senatu posredovanje policije v času strelskega napada na osnovno šolo v Uvaldeju, kjer je 18-letnik minuli mesec ubil 19 otrok in dve učiteljici, označil za popolni neuspeh. Preiskava sicer ni ugotovila nič posebej novega, saj so vsi mediji že večkrat poročali, da je šef policije na terenu Pete Arredondo 24. maja po nepotrebnem zadrževal policiste pred vrati učilnice, v katero se je zatekel strelec. McCraw je tudi dejal, da so policisti po nepotrebnem zapravljali čas z iskanjem ključa od učilnice.

Čakali pred vrati in iskali ključe

Policisti so čakali pred vrati, v učilnici pa so otroci umirali. McCraw je dejal, da je bilo na terenu več kot dovolj policistov in opreme za zaustavitev strelca nekaj minut po tem, ko je vstopil v šolo. Namesto tega so čakali uro in 15 minut, preden so vdrli in ubili strelca.

Otroci so bežali, da bi se rešili. FOTO: Pete Luna/uvalde Leader-news Via Reuters

»Edino, kar je preprečilo posredovanje, je bil poveljnik na terenu, ki se je odločil, da so življenja policistov pomembnejša od življenj otrok. Arredondo je naredil grozno napako. Policisti so imeli orožje, otroci so bili brez njega. Imeli so neprebojne jopiče, otroci jih niso. Policisti so bili izurjeni, strelec ni bil,« je dejal McCraw.

Arredondo je zadrževal posredovanje s trditvijo, da so vrata učilnice zaklenjena in je potreben ključ. McCraw je dejal, da so čakali na ključ, ki ga niso potrebovali, saj so bila vrata odklenjena. Poleg tega bi jih lahko tudi vrgli s tečajev. 11-letna Miah Cerrillo je v začetku meseca v zveznem kongresu povedala, da je klicala na nujno številko, ko se je skrivala pred morilcem ob sošolki, ki je počasi izkrvavela. Čakala je zaman. McCraw je povedal, da je bilo policijsko posredovanje v nasprotju z vsem, kar so se naučili iz podobnega šolskega pokola v Koloradu na srednji šoli Columbine, kjer je leta 1999 umrlo 13 ljudi. »Očitno je, da ni bilo dovolj urjenja,« je dejal McCraw in dodal, da ni pomembno, ali si v natikačih in kratkih hlačah, v takih primerih moraš takoj posredovati.

Šolo bodo porušili

Arredondo je šef policije šolskega okrožja v Uvaldeju in se je po tragediji umaknil pred javnostjo. Pred tem je dejal, da sam sebe ni jemal kot poveljnika na terenu in je menil, da je nekdo drug prevzel poveljevanje. O tem potekajo preiskave na zvezni in državni ravni. V Teksasu se sedaj osredotočajo na problem policijskega posredovanja, o morebitnih omejitvah glede orožja pa nočejo nisi slišati.

V torek je sicer na mestnem svetu v Uvaldeju potekalo tudi srečanje s prebivalci, ki so zahtevali odgovore. Župan Don McLaughlin je ob tem nakazal, da bodo šolo, ki je bila prizorišče strelskega napada, porušili. »Otroka ali učitelja ni mogoče več nikoli prositi, naj se vrne nazaj v tisto šolo.«