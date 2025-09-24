Trump pritiska na astronavte: ti se že pripravljajo na pot okoli Lune (VIDEO)

Ameriška vesoljska agencija Nasa je v torek sporočila, da bi že februarja prihodnje leto lahko poslala astronavte na desetdnevno potovanje okoli Lune. Trije ameriški astronavti in en kanadski naj bi bili prvi, ki bodo v okviru misije Artemis 2 po več kot pol stoletja obleteli Luno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah predstavnice Nase Lakieshe Hawkins bo to pomemben trenutek za človeka v raziskovanju vesolja. »Skupaj imamo sedež v prvi vrsti zgodovine,« je dejala na novinarski konferenci.

Povedala je še, da bi bila lahko prva priložnost za izstrelitev plovila s posadko že 5. februarja prihodnje leto, a poudarila, da varnost ostaja prioriteta Nase.

Misija Artemis 2 sicer ne bo pristala na Luni. To je cilj misije Artemis 3.

Člani posadke Artemis II, specialist misije Jeremy Hansen iz Kanadske vesoljske agencije, specialistka misije Christina Koch iz ZDA, pilot Victor Glover iz ZDA in poveljnik Reid Wiseman iz ZDA, so se med tiskovno konferenco v vesoljskem centru Kennedy Press Center v Cape Canaveralu na Floridi pogovarjali z mediji o svoji načrtovani misiji na Luno. FOTO: Steve Nesius Reuters

Direktor izstrelitve misije Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, je pojasnil, da je močan raketni sistem, zgrajen za prevoz astronavtov na Luno, »skoraj pripravljen za izstrelitev«. Treba je le še dokončati kapsulo za posadko, imenovano Orion, in zaključiti teste na tleh.

Druga vesoljska tekma

Prva misija Artemis, v okviru katere so novembra 2022 izstrelili vesoljsko plovilo brez posadke, je trajala 25 dni. Takrat je vesoljsko plovilo obletelo Luno in ponovno vstopilo v Zemljino atmosfero. Misija je bila uspešna, čeprav so se pri ponovnem vstopu plovila v Zemljino atmosfero pojavile težave s toplotnim ščitom. Te so kasneje odpravili.

ZDA želijo v okviru programa Artemis poslati na Luno človeško misijo. Za to si prizadeva tudi Kitajska, ki si je to zadala za cilj do leta 2030.

V drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Beli hiši administracija izvaja pritisk na Naso. FOTO: Nasa/kim Shiflett Nasa/kim Shiflett

V drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Beli hiši administracija izvaja pritisk na Naso, naj pospeši napredek. Trump želi, da se ameriška vesoljska agencija čim prej vrne na Luno in odpotuje tudi na Mars.

Trumpova administracija govori o drugi vesoljski tekmi, po tisti med ZDA in Sovjetsko zvezo v času hladne vojne v 20. stoletju.

