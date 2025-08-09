Tekma avtonomnih vozil oživela

O avtonomnih vozilih smo veliko pisali. Stroški teh vozil se počasi znižujejo, na nekaterih trgih jih vse bolj sprejemajo, umetna inteligenca pa napoveduje nove zmogljivosti. Izzivov je še precej, novic predvsem o robotskih taksijih je znova več.

Pri Uberju, ameriški platformi za prevoze in dostavo, so se za avtonomnost ogrevali že pred leti. Sprva je podjetje razvijalo lastno tehnologijo za avtonomne avtomobile, a je 2018. njihovo vozilo v Arizoni do smrti povozilo kolesarko. To je doslej edina znana smrtna nesreča, v katero so bila vpletena avtonomna vozila.

Nemški kancler Friedrich Merz je pozdravil začetek projekta avtonomne vožnje s Volkswagnovim modelom ID.buzz AD. Foto: Lisi Niesner/Reuters

Sledil je premor, zdaj ima Uber nove načrte. Povezali so se z Lucidom, ameriškim proizvajalcem električnih avtomobilov, v katerega bodo vložili 300 milijonov dolarjev, ta pa naj bi v sodelovanju z zagonsko družbo Nuro konec prihodnjega leta Uberju začel dobavljati robotske taksije.

Skupaj naj bi jih izdelali več kot 20 tisoč, najprej za ZDA. V osnovi gre za električni športni terenec lucid gravity (sprejme pet ali sedem potnikov), ki bo opremljen z Nurovo tehniko; z njo bo sposoben samodejne vožnje četrte stopnje od petih. Vozilo lahko vozi samo, lahko pa v njem nekdo prevzame nadzor. Zunaj ZDA se Uber povezuje s kitajskim podjetjem Baidu, ki naj bi jim v Aziji in na Bližnjem vzhodu za storitev prevoza zagotovilo več tisoč vozil apollo go.

V teksaškem Austinu je tovrstno dejavnost začela Tesla. Gre za prirejena vozila modela tesla Y, na sovoznikovem sedežu je bil človeški nadzornik. Tesla ima na tem področju velikopotezne načrte, avtonomna vozila naj bi predstavljala njihovo prihodnost in glavni vir dohodka. Podjetje je že pokazalo izključno avtonomni vožnji posvečeni dvosedežni model cybercab, ki naj bi sčasoma šel v proizvodnjo.

Waymo pred vsemi

Tako Tesla kot Uber imata še dolgo pot, da bosta ujela Waymo (podjetja Alphabet, ki ima v lasti tudi Google), ki že leta počasi raste in deluje v več ameriških mestih, skupaj imajo 1500 vozil. Nedavno so presegli 100 milijonov milj (160 milijonov kilometrov) avtonomne vožnje. Prihodnje leto bi radi v svojo floto dodali 2000 vozil, povezali so se z Magno International, ki bo imela novo tovarno v Arizoni, med drugim bodo tam sestavljali električni model jaguar i-pace in mu dodajali Waymovo tehniko za samodejno vožnjo.

V tekmi je tudi Amazonov Zoox, ki testira robotski taksi brez ročnega upravljanja in za letos načrtuje začetek komercialnih storitev v Las Vegasu. Nič ne kaže, da bi to dejavnost oživil General Motors, ki je enoto Cruise zaprl po prometni nesreči. Januarja lani je njihovo avtonomno vozilo v San Franciscu zadelo peško in jo potem še nekaj časa vleklo za sabo, pri čemer se je hudo poškodovala.

Lanska neposrečena predstavitev projekta robotaksija Verne, za katerim stoji Mate Rimac. Foto: Goran Mehkek/Cropix

Po podatkih portala Patent PC imajo Waymo, Cruise, Baidu in Tesla pri robotskih taksijih trenutno 70 odstotkov svetovnega trga. Kitajska veliko vlaga tudi v to področje, podjetja kot sta Baidu in Pony, imajo flote robotskih taksijev v nekaterih velikih kitajskih mestih, po navedbi istega vira naj bi imeli v državi do leta 2030 milijon tovrstnih vozil ali dvakrat toliko kot v ZDA.

V Evropi zadržano

V Evropi se zdi, da industrija na to področje vstopa počasneje, bolj previdno. Nedavno je Volkswagen predstavil avtonomno izvedbo električnega modela ID.buzz AV (kratica AV je za autonomous vehicle, avtonomno vozilo), ki so ga pripravili skupaj s svojo tehnološko družbo Moia. Vožnje začenjajo v Hamburgu, prihodnje leto naj bi se širili drugod po Nemčiji, tudi v ZDA. Tam bodo sodelovali z Uberjem.

Volkswagen ID.buzz AV ima 13 kamer, devet lidarjev, laserskih merilnikov razdalje, in pet radarjev. Kitajski proizvajalec Hesai Technology sporoča, da je njihov najnovejši lidar za polovico cenejši od prejšnje generacije.

Največji potencial na tem področju naj bi imela Kitajska.

Zniževanje cene

Pri uveljavljanju avtonomnih vozil so pomembni cena, stroški zanje, ključen je večji obseg proizvodnje. Spletna stran China Post navaja analizo analitične družbe Morgan Stanley, ki je lani jeseni izračunala, da aktualno Waymovo vozilo z vsem bogastvom tipal, s katerimi si riše zemljevid poti, in računalniško močjo, da vse to procesira, stane več kot 100 tisoč evrov. Cena prihajajočega tovrstnega avtomobila bi se po njihovem predvidevanju lahko kmalu znižala na 70 tisočakov, leta 2030 pa bi stal 43 tisoč evrov.

Omenimo, da je začetek delovanja robotskih taksijev v Zagrebu za prihodnje leto napovedalo podjetje Verne, za katerim stoji Mate Rimac. Naj dodamo, da je bila lanska prva predstavitev blago rečeno ponesrečena, saj jim avtomobila z aplikacijo ni uspelo priklicati na oder.