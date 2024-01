Teheran za napad v Damasku obtožil Izrael in napovedal odgovor

Iran je za današnji napad v Damasku, v katerem so bili ubiti pripadniki iranske revolucionarne garde, okrivil Izrael ter sporočil, da bo nanj odgovoril. V Teheranu so sprva potrdili smrt štirih pripadnikov garde, kasneje pa so sporočili, da jih je umrlo pet.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Teheranu je obsodil »pogoste kršitve sirske suverenosti in ozemeljske celovitosti ter stopnjevanje agresivnih in provokativnih napadov Izraela«.

»Islamska republika si pridržuje pravico, da odgovori na napad na ustreznem mestu in ob primernem času,« je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Niso komentirali

V sirski prestolnici je bilo danes v zračnem napadu ubitih pet članov iranske revolucionarne garde, med njimi tudi dva njena visoka predstavnika. Najprej so v Teheranu potrdili štiri smrtne žrtve med pripadniki garde, kasneje so sporočili, da jih je umrlo pet.

Sirski observatorij za človekove pravice pa je poročal o skupno najmanj deset mrtvih v napadu na štirinadstropno poslopje v Damasku, kjer je potekalo srečanje vodij, ki so blizu Iranu. Poslopje je bilo v napadu uničeno.

Izraelska vojska napada ni želela komentirati.