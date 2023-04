Tega se bodo razveselili vsi, ki počitnikujejo na Hrvaškem

Pred prihodom poletja so tisti, ki se redno odpravljajo na hrvaško obalo, zagotovo zadovoljni, saj se je Hrvaška z vstopom v schengen znebila kolon na mejnih prehodih s Slovenijo. A veselje vseeno ni preveliko, saj se bodo zastoji in kolone samo prestavili v notranjost države, in sicer na cestninske postaje. Tako bo vsaj do leta 2025, dokler Hrvaška ne bo uvedla elektronskih cestnin na avtocestah.

Po sedmih letih analiziranja, študij in zbiranja denarja je, kot kaže naša južna soseda vse bližje temu, da se pridruži pobiranju cestnin brez ustavljanja. V minulih dneh so objavili veliki mednarodni razpis, s katerim iščejo izvajalca sto milijonov evrov vrednega posla, ki bo uvedel cestninjenje brez ustavljanja na cestninskih postajah, poroča Delo.

Hrvati bodo ponudbe zbirali do petega junija, nato pa bodo odločitev sprejeli v predvidoma 90 dneh. Izbrani ponudnik bo, če bo z njim sklenjena pogodba, imel dve leti časa, da dobavi sistem, ki bi začel delovati leta 2025.

Kako bo delovalo?

Delo poroča, da bo mogoče plačevanje z elektronsko napravo, ki bi bila nameščena na vetrobranskem steklu ali pa odčitavanje registrske tablice. Elektronska naprava bi bila vezana na registrsko oznako, uporabljala pa bi jo lahko največ tri vozila. Uporabniki se bodo morali registrirati v sistem koncesionarja, oddati podatke o registrski tablici, emisijskem razredu vozila in kopijo prometnega dovoljenja. Naprave za registracijo s kreditno kartico bodo postavljene na bencinskih črpalkah ali namenskih stezah na avtocesti. Možna bo tudi registracija na spletnih portalih koncesionarjih, mejnih prehodih in drugod.

Dodajajo, da bo imel sistem 260 portalov, na katerih bodo senzorji in kamere. Prekrškarje bodo lovili upravljavci avtocest. Na terenu bo 74 kombijev, s katerimi obod opravljali nadzor, nadzorniki bodo imeli pooblastila za izterjavo kazni. Višina cestnine bo odvisna od prevoženih kilometrov, sezono, vikend ali emisijski razred. Zanimivo pa je še to, da rušenje cestninskih postaj ni predvideno.